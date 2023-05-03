黃金周估逾60萬內地客湧港 有人3天花10萬豪買

「五一」黃金周，尖沙咀廣東道名品街有大批遊客觀光購物，不少奢侈品店大排長龍。（中通社）

五一黃金周使香港 旅遊零售市道出現「小陽春」，香港特區行政長官李家超昨日表示，五一假期首兩日，香港迎來逾76萬人次訪港旅客，當中逾32萬人次是內地客，預計整個黃金周會有逾60萬內地遊客訪港。而今日是黃金周長假期最後一天，昨日不少內地旅客在香港血拼，尖沙咀廣東道有大批遊客觀光 購物，不少奢侈品店大排長龍，有內地客表示已花10萬元（港元，下同，約1萬2740美元）購物。

綜合媒體報導，來自上海的謝小姐在港遊玩三天共花費十多萬元，她買了手表、包包、圍巾和皮帶，她說香港價格很划算。來自山東的魏先生一家也在香港玩了三天，這次旅行主要是吃喝玩樂，一家人花費3萬元左右。他說香港人很熱情，以後每年都會來。

李家超表示，這次五一黃金周顯示旅客的旅遊模式有所改變，「可以看到訪港旅客的喜好變得多元化，由名勝古蹟、主題公園、購物熱點，到郊野公園、離島風光、地區小店、地區小食都深受旅客喜愛，充分展示香港的多元化魅力和軟實力。」而剛過去的星期日，西九文化區的M+博物館 有1 萬9000人次入場，香港故宮文化博物館則有7300人次入場，「分別是開館以來的單日新高。」

他形容，剛過去的周末長假期香港多方面不但動起來、活起來，更明顯熱起來。特區政府上星期啟動「開心香港」活動，一連串活動在上周六展開序幕，香港市民都露出開心的笑臉。

旅遊業監管局表示，截至昨午5時，局方共接獲453個內地入境旅行團登記在勞動節假期（4月29日至5月3日）期間訪港，涉及內地客約1.38萬人次；當中38團昨日抵港，涉及內地客約1100人次。

香港旅遊業議會總幹事楊淑芬昨日表示，五一黃金周訪港內地旅客人次符合預期，當中八、九成是採用個人遊模式，其餘是跟旅行團，平均每團30人至40人，主要經陸路口岸入境。

旅遊促進會總幹事崔定邦說，訪港旅行團已大致做到分流工作，「土瓜灣和紅磡等地方遊客擠塞情況已見改善，顯示分散旅行團到不同地區用膳及分流的制度行得通。」

稻苗飲食專業學會會長徐汶緯表示，五一黃金周以來，餐飲業生意額按周升幅達雙位數，旅客數字超乎預期，本地客消費亦暢旺。

不過飲食業界則指高級食肆生意比以往黃金周差很遠，認為內地遊客「消費力度減弱」。