港府抓控制權 區議會改制大變 直選議席剩2成

香港特首李家超表示，香港區議會將引入資格審查制。（中新社）

香港 政府昨公布區議會改革方案，新一屆區議會從職能、架構、議員產生三大方面都有重新設計，其中最受關注的是壓縮直選區議員到約兩成、恢復委任議席，同時區議會將扮演「配合政府的角色」，及置於政府監管之下。針對直選議席大幅減少，香港民主黨主席羅健熙表示失望，指這屆區議會有400多直選議席，將來卻減至88席，減幅非常大。

香港區議會長期定性地區諮詢架構，97主權移交後區議會功能不斷演化，伴隨香港民主化的起落，區議員的角色也不斷重設。就今次區議會改制而言，主要背景仍是香港反送中 運動、香港國安法的實施。

從區議會組成上，新制要求新1屆區議會由470名區議員組成，其中委任議員、界別選舉議員、地方直選議員，以4：4：2比例組成，另有27名當然議員。區議會主席也不再由區議員選舉產生，而由民政事務專員擔任。

就直選區議員部分，新制中實行地方大選區，選區數目減少至44個，參與地區直選者除了要獲得分區委員會、地區撲滅罪行委員會、地區防火委員會3個地方委員會委員的提名 ，還得取得參選選區不少於50名選民提名。

區議員的產生將設資格審查制度，港府設立區議會資格審查委員會，由政務司長擔任主席，並由二至四名官守成員以及一至三名非官守成員組成。所有議員均須資格審查，主要條件是擁護香港基本法、效忠香港政府，才可參選或接受委任。港府還要引入履職監察制度，對行為表現不符公眾期望的區議員，進行調查並加以處理。

區議會在香港政制架構中角色轉變，香港特首李家超說，區議會將擔任配合政府的角色，協助政府掌握地區脈搏，令政府更有效策劃地區服務，協助凝聚民心，爭取市民對政府的支持，並為居民提供諮詢及轉介服務。

未來區議會的職能，被定為定期與市民接觸，多方面收集意見，在政府統籌下和其他組織配合等。港府政務司長陳國基說，未來區議會將不再有管理及撥款審批的職能，這些職能將回歸港府，這是要防止部分區議會濫用相關權力，阻礙政府施政。

在區議會改制後，港府也搭起新的地區治理架構，港府層面組建由政務司長主持的「地區治理領導委員會」、政務司副司長統籌的「地區治理專組」，經港府民政事務專員，再到區議會及俗稱「3會」的分區委員會等。

港府律政司長林定國說，今次方案共涉及修訂6條主體法例及14條附屬法例，包括修訂區議會的職能、組成方法，加入有關委任及地區委員會界別議員的條文、設立區議會資格審查委員會等。