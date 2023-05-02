內地人湧香港理財 銀行天天開門 預約火速爆滿

香港滙豐銀行是本地首間試行指定分行「開足7日」的銀行。（中通社）

香港 與內地恢復全面通關後，迎來疫後首個「五一黃金周」檔期，大批內地客湧至。香港作為國際金融中心，銀行及保險 業界嚴陣以待，銀行作為迎接這批「活水」的先頭部隊，有多間銀行已先後宣布「開足7日」以應付龐大跨境客的開戶需求，部分銀行分行在剛過去的周末，預約均火速爆滿，而保險業及其他金融機構亦以不同優惠向跨境旅客作招徠。

文匯報報導，時隔三年後，香港再度迎來熱鬧的「五一黃金周」，有銀行年初進行的調查顯示，擬在全面通關後短期內訪港的內地旅客中，有六成表示赴港目的是處理個人財務，僅次於休閒旅遊，可見不少內地人仍將香港視為重要的理財中心。另一項調查亦指出，大灣區居民對跨境投資 持續表現出濃厚的興趣，高達98%的內地居民表示有意在港開立戶口或持有投資產品。

滙豐是本地首間試行指定分行「開足7日」的銀行，自香港及內地在年初全面復常通關後，為了配合全面通關後服務需求上升，滙豐在4月宣布延長旗下兩間分行「開足7日」安排，而在周末的額外營業時段僅為預約客戶提供服務。

客戶可透過該行網頁預約，預約辦理開戶、啟動網上或流動理財等非現金交易的銀行事務。滙豐當時指，除了加強員工培訓外，亦會通過適時調配人手和招聘，將服務內地客戶的國際銀行業務及保險相關團隊的規模擴大四成。

而隨着跨境人流大增下，滙豐上周透露，在試行周末延長營業時間期間，所有預約時段全數約滿，到訪的客戶主要是辦理開戶，而這些新客戶當中，約六成為非本地居民。該行在3月時曾披露，自香港與內地全面通關後，2月到訪分行的非本地居民日均數量較 1月的平均數升逾 1倍，主要為內地客戶帶動，而客戶服務中心接獲查詢開戶的個案為1月的兩倍，反映市場對銀行服務需求非常「火爆」。

工銀亞洲早前亦宣布旗下中港城分行及銅鑼灣分行將於4月中至5月28日期間「開足7日」，為客戶提供預約開立「理財金帳戶」及一般業務查詢服務。