逾半香港人胖過頭 罹患慢性病不自知

香港示意圖。(圖：shutterstock)

都市人肥胖 問題再度敲響警號！香港衛生署公布最新人口健康調查結果，發現逾半數受訪者出現超重及肥胖，普遍率較上次調查明顯增加超過4%，當中以45至54歲男性最多；在常見慢性病中，逾半數人血膽固醇過高，當中七成人在身體檢查時才發現，易發展成中風 等的心血管疾病。

大公報報導，醫生解釋相關情況多與吸菸飲酒、攝入高鹽高糖的生活習慣有關，尤其新冠疫情 下市民長期在家工作，體能運動減少，呼籲平日注意預防，保持健康生活模式，常做健康評估。

衛生防護中心於2020年11月至去年2月進行第三次人口健康調查，訪問了共2072名參加者，了解他們的身體、心理健康，以及生活習慣等。調查發現，整體超重和肥胖普遍率達到54.6%，較2014/15年度調查的50.0%明顯增加，當中男性占64.0%，女性占46%，尤其45歲至54歲年齡段的男性出現超重和肥胖的比率最高，達到74.6%，表明男性較女性更容易出現相關情況。

衛生防護中心非傳染病處主任何家慧解讀數據指出，出現超重及肥胖的主要原因包括體能運動減少，以及飲食不健康。是次調查發現，體能活動量不足的普遍率達24.8%，較上次調查的13%大幅上升，而蔬果進食量不足的普遍率更高達97.9%，較上次的94.4%亦有明顯增加。