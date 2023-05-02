香港區議會換屆 傳直選議席砍剩2成 社民連：大倒退

香港區議會改革方案即將出爐，將採取「直選、間選、委任」混合模式。圖為香港2019年舉行區議會選舉。（路透資料照片）

香港 區議會風雨40年，今年底換屆選舉，盛傳將大幅壓縮直選議席，料會減少至大約兩成，並實施資格審查。行政會議2日開會，將討論區議會改革方案，預料港府會後將交代新選舉方法。

香港區議會4年1屆，按例現任區議會議員在今年底結束任期，傳統上區議會在11月舉行選舉。

早在今年2月，港澳辦主任夏寶龍在深圳召開會議，聽取港府就區議會等地方行政檢討情況和施政情況匯報。其後有關區議會選舉方式要改變，一直有各種風聲。

香港區議會重要時間節點有四，即1982年區議會條例生效，據之舉行了首次區議會選舉；香港主權移交前夕，英中雙方未能達成協議，1997年主權移交至1999年底以臨時區議會取代；1999年香港主權移交後首次區議會選舉，建制派憑藉委任議席支持取得大部分區議會控制權；2019年區議會選舉，投票 率創下歷史新高七成一，泛民派大勝。

香港行政會議前夜放出風聲，香港新一屆區議會選舉將採用「委任、間選、直選」混合模式，當中直選議席比例預料會減少至大約兩成，亦一定會設資格審查，確保參選人符合愛國者原則，可能要先取得選委提名 才能參選。

消息說，新一屆區議會議席數目將與現屆相若，即約480席，按此計算，兩成直選即大約90多席。若有關方案獲行會拍板通過，將是區議會首次引入「間選」制度，亦是2012年第4屆區議會後，再次恢復「委任」制度。

港澳研究會顧問劉兆佳稱，審查制度可確保區議員符合愛國者治港原則，不會挑戰內地和香港基本法權威。而直選議席減少，能夠體現區議會是非政治機構，只是輔助港府進行行政工作。

香港新聞組／香港2日電

明報報導，據悉，下屆區議會選舉增設多重門檻，直選參選人除了要取得當區選民提名，亦須取得由港府委任的3個地區委員會委員中9人提名，再要通過資格審查、符合國安要求，才能獲參選資格。

據報導，據中大政政系高級講師蔡子強表示，倘區議會直選議席如消息所指僅占約兩成，比例低於1980年代區會成立之初，形容是「比起步更差」。

報導稱，據社民連主席陳寶瑩昨早稱，區議會本身權力有限，卻是最貼近「地氣」，若現時香港唯一可以一人一票的體制也遭撤銷，市民聲音便難以反映，形容是「大倒退」。