我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一天數十通陌生電話騷擾 洛縣華女崩潰

AI教父離開谷歌 警告人工智慧威脅…「將比人類更聰明」

「港車北上」 7月起可直接進廣東 最多停留30天

香港新聞組／香港2日電
粵、港兩地落實推行「港車北上」，新安排預計約45萬名香港車主受惠。圖為兩地牌私家車行駛在港珠澳大橋上。（中新社資料照片）
粵、港兩地落實推行「港車北上」，新安排預計約45萬名香港車主受惠。圖為兩地牌私家車行駛在港珠澳大橋上。（中新社資料照片）

廣東省昨公布「關於香港機動車經港珠澳大橋珠海公路口岸入出內地的管理辦法」，宣告「港車北上」時代來臨。從6月1日9時起開始接受香港私家車車主申請，7月1日起，符合條件的香港私家車在港方預約通關獲准後，就可以駕車經港珠澳大橋珠海公路口岸進入廣東，預計約45萬名香港車主受惠。

大公報報導，「港車北上」政策是中央支持香港發展，推進粵港澳大灣區建設的重要舉措之一。香港特首李家超表示，「港車北上」便利香港居民以自駕方式經大橋到廣東省作短期商務、探親或旅遊，能促進粵港澳大灣區進一步互聯互通。港青亦歡迎新措施，到時可以每天開車更快捷地往返粵港，節省時間和成本外，能提高工作效率。

為確保有序「港車北上」落實，粵港兩地政府同意計畫初期設置申請數目上限，並將以電腦抽籤方式分配。開放申請後首周，每個工作天接受200個申請，由第二周起增至每天300個申請，及後會檢視申請情況，逐步提升接受申請數目。申請人須先透過「港車北上」指定網站登記電腦抽籤。首輪抽籤報名日期為本月29日及30日，抽籤結果將於31日公布。中籤者可在6月1日上午9時起，按電腦系統隨機分配的日期於指定時間內遞交申請。

不過，每日出行車輛數目會設有上限，獲發「港車北上」牌證的申請人每個月的月中開始，可在網上預約出行系統預約下個月的指定出行時段，時段會視乎申請情況以先到先得方式或抽籤方式分配。私家車每次入境後，亦不得連續停留超過30日、每年累計不得超過180日。

港車北上4政策創新 資料來源：大公報
港車北上4政策創新 資料來源：大公報

「港車北上」政策惠民便利，其中，全國首創四項政策措施，大幅降低了跨境車輛使用成本，提升了政策的吸引力和參與度。

首先，對符合條件入境的香港私家車實行「免擔保」政策，降低時間和費用成本。同時，創新核發電子牌證，不發實體牌證，不收牌證費。車主可直接向香港保險公司投保符合規定的「等效先認」保險，毋須另行投保內地交強險。此外，申請資料一次交、跨部門一網辦，香港車主不用出香港便可一網申辦。

香港 灣區 保險

上一則

逾半香港人胖過頭 罹患慢性病不自知

下一則

香港區議會換屆 傳直選議席砍剩2成 社民連：大倒退

延伸閱讀

中國前涉港官員料出席英王加冕 英議員批難接受

中國前涉港官員料出席英王加冕 英議員批難接受
香港新盤上月只售出1020單位 按月急瀉逾50%

香港新盤上月只售出1020單位 按月急瀉逾50%
港星姜濤24歲生日 粉慶生擠爆銅鑼灣

港星姜濤24歲生日 粉慶生擠爆銅鑼灣
香港私家車 7月起可直接開進廣東

香港私家車 7月起可直接開進廣東

熱門新聞

南京東南大學馬克思主義學院院長袁久紅因在群組發布色情相片遭校方免職，在中國引發廣泛關注。（取材自微博）

女性私密處照發300人群組 中國大學「馬院」院長被拔官

2023-04-24 22:33
女子全裸行走在人群中，許多人紛紛回頭，對她的行為感到不可置信。（取材自微博）

報復男友 湘女全裸逛大街 網：作賤自己懲罰了誰

2023-04-27 07:00
聯合國大會日前就「聯合國同歐洲委員會的合作案」中有關俄羅斯侵略烏克蘭的一段陳述，中國在全案表決中最終投下贊成票。（截圖自聯合國官網）

風向轉變？聯國一項俄侵烏克蘭陳述案 北京投下贊成票

2023-04-29 22:48
五一連假，甘肅敦煌鳴沙山月牙泉發生「堵駱駝」，創意設置「紅駱駝停，綠駱駝行」。（取材自央視財經）

中國五一假期景區塞爆 敦煌「塞駱駝」、漂流船變碰碰船

2023-04-30 22:20
寧波一名幼教女師在網上叫車，提出「肉體抵車資」，10秒即吸引超過10名司機搶單。(取材自微博)

求載230公里 浙女教師「肉體抵車資」 司機搶單秒殺

2023-04-29 10:00
何超雲未婚夫無辜中槍捲入一起性侵案。（取材自Instagram）

香港消防員遊日涉性侵被捕 賭王千金男友無辜躺槍

2023-04-27 19:28

超人氣

更多 >
高利率儲蓄帳戶太誘人 蘋果推出四天即吸引近10億存款

高利率儲蓄帳戶太誘人 蘋果推出四天即吸引近10億存款
南加壯漢爆揍零元購 竊賊求饒「放我走」

南加壯漢爆揍零元購 竊賊求饒「放我走」
既舒適、抓地力又強 健行達人推薦這款健走鞋

既舒適、抓地力又強 健行達人推薦這款健走鞋
華人100萬申請投資移民 遭查稅

華人100萬申請投資移民 遭查稅
人潮中和小孩子走散 媽媽用這招快速找回

人潮中和小孩子走散 媽媽用這招快速找回