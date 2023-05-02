「港車北上」 7月起可直接進廣東 最多停留30天

粵、港兩地落實推行「港車北上」，新安排預計約45萬名香港車主受惠。圖為兩地牌私家車行駛在港珠澳大橋上。（中新社資料照片）

廣東省昨公布「關於香港 機動車經港珠澳大橋珠海公路口岸入出內地的管理辦法」，宣告「港車北上」時代來臨。從6月1日9時起開始接受香港私家車車主申請，7月1日起，符合條件的香港私家車在港方預約通關獲准後，就可以駕車經港珠澳大橋珠海公路口岸進入廣東，預計約45萬名香港車主受惠。

大公報報導，「港車北上」政策是中央支持香港發展，推進粵港澳大灣區 建設的重要舉措之一。香港特首李家超表示，「港車北上」便利香港居民以自駕方式經大橋到廣東省作短期商務、探親或旅遊，能促進粵港澳大灣區進一步互聯互通。港青亦歡迎新措施，到時可以每天開車更快捷地往返粵港，節省時間和成本外，能提高工作效率。

為確保有序「港車北上」落實，粵港兩地政府同意計畫初期設置申請數目上限，並將以電腦抽籤方式分配。開放申請後首周，每個工作天接受200個申請，由第二周起增至每天300個申請，及後會檢視申請情況，逐步提升接受申請數目。申請人須先透過「港車北上」指定網站登記電腦抽籤。首輪抽籤報名日期為本月29日及30日，抽籤結果將於31日公布。中籤者可在6月1日上午9時起，按電腦系統隨機分配的日期於指定時間內遞交申請。

不過，每日出行車輛數目會設有上限，獲發「港車北上」牌證的申請人每個月的月中開始，可在網上預約出行系統預約下個月的指定出行時段，時段會視乎申請情況以先到先得方式或抽籤方式分配。私家車每次入境後，亦不得連續停留超過30日、每年累計不得超過180日。

港車北上4政策創新 資料來源：大公報

「港車北上」政策惠民便利，其中，全國首創四項政策措施，大幅降低了跨境車輛使用成本，提升了政策的吸引力和參與度。

首先，對符合條件入境的香港私家車實行「免擔保」政策，降低時間和費用成本。同時，創新核發電子牌證，不發實體牌證，不收牌證費。車主可直接向香港保險 公司投保符合規定的「等效先認」保險，毋須另行投保內地交強險。此外，申請資料一次交、跨部門一網辦，香港車主不用出香港便可一網申辦。