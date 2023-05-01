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「拍了再說 上映再說」 港片給19歲的我導演郭偉倫致歉

香港新聞組／香港1日電
香港紀錄片「給十九歲的我」聯合導演郭偉倫。（取材自香港電台）
香港紀錄片「給十九歲的我」聯合導演郭偉倫。（取材自香港電台）

紀錄片「給十九歲的我」日前於「第41屆香港電影金像獎」奪得最佳電影，聯合導演郭偉倫於台上致辭時，鼓勵業界要繼續敢於製作，表示「拍咗先算，剪咗先算，上咗先算」（拍片了再說，剪接了再說，上映了再說），一番言論引起不少爭議。

香港01報導，作為製片方的英華女學校，4月30日向校友發信交代「給十九歲的我」事件的最新情況，而附件為郭偉倫於金像獎兩天後，即4月18日所撰寫的信件，表示要為金像獎的言論致歉。

郭偉倫於信中承認代表劇組領獎時，發表了不適當的言論，引起公眾關注和爭議，作出澄清及道歉：「並無充分考慮事件敏感背景，發言內容引起公眾誤解，對此我深感難過，有需要向金像獎大會、英華及製作團隊，致以深切的道歉。」

郭偉倫強調，當時發言原意是提出紀錄片對於社會的重要性，希望社會繼續支持紀錄片和紀錄片製作人，同時呼籲製作人不要為「給」片的遭遇而氣餒，要勇敢繼續製作紀錄片，絕非指為為了拍攝可以不擇手段、不遵守法律：「我們深信製作紀錄片除了要考慮公眾利益，亦要對被拍攝者公平，對未成年被拍攝者尤其要提供必要保護。」

最後他表示一直有反省自己在拍攝「給」過程中的不足並希望加以改善，向所有受今次爭議影響的朋友道歉，期望爭議能夠早日平息。

而英華女學校校長關翰章於信中透露，校董會經商討後，決定尊重及接納其中一名曾提出反對公映的校友的刪減要求：「我亦就學校處理公映欠佳之處，當面向她道歉。學校現正提議和解，希望能解決有關事宜」，這名校友應該就是月前撰公開信譴責「十」劇組的王卓聆（阿聆）。

另據明報報導，關翰章在學校網站刊出文章中，衷心感謝6名參與拍攝的校友，願意和他人分享成長點滴和悲喜的勇氣，並以她們的經歷折射出學校以至香港社會的蛻變。

關在文中同時感謝導演張婉婷及製作團隊10年拍攝工作，又說「社會上對她們有不少無實證的指控，特別是對婉婷本人」，校方對此感到很遺憾。關表示已分別回覆私隱專員查詢，及已完成給教育局報告初稿，預計一至兩個月內完成數個專題檢討。

香港 華女 導演

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