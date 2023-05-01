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香港新盤上月只售出1020單位 按月急瀉逾50%

香港新聞組／香港1日電
大埔University Hill漾景閣劈價賣，全月只約售出1020個單位。（取材自University Hill網頁）
大埔University Hill漾景閣劈價賣，全月只約售出1020個單位。（取材自University Hill網頁）

自今年初起，受內地與香港全面通關，以及防疫措施撤銷等利好消息刺激，香港樓市轉旺。但一手市場在首季銷逾3500個單位後，4月份即有「回氣」現象，全月只售逾1000個單位，按月跌逾半，相信是受經濟復甦步伐較慢、銀行息口走勢，以及購買力不足所致，本月仍須視乎發展商開價策略能否再激起入市意欲。

大公報報導，由於去年受疫情打擊，樓市下滑，發展商賣樓不順，不少新盤要延後發售，導致數量堆積。今年初起，發展商藉撤銷防疫措施等多項利好消息出台，趁機減價促銷，成功達到預期效果，今年首季共賣出逾3500個單位，按季增約3倍，按年也增約2.6倍。而且，3月份單月更賣出逾2100個單位，是22個月來的單月新高。

不過，在首季市場消化過急，令購買力似有後勁不繼，發展商推盤速度也見放慢，4月份一手銷情放緩，至4月29日新地劈價賣大埔University Hill漾景閣，才將4月份的一手銷情推上1000個以上，全月只約售出1020個單位，按月急瀉逾50%。

市場預期美國本周再加息，香港銀行今次料必跟隨，加上香港經濟復甦緩慢，市場購買力又未能迅速補充下，除非發展商願意繼續減價賣樓，否則本月一手銷情難再現3月時的旺勢。市場估計本月或有多達4000個單位可供預售。

此外，University Hill漾景閣於上周六首輪銷售賣出150個單位後，新地即時公布該盤第4批共103個單位的售價，平均折實呎價雖維持低於1.7萬元（港幣，下同，約2166美元）水平，但應有上調部分單位的售價；例如，今批的第5B座2至12樓B2室2房單位，實用面積404方呎，呎價由1萬9838至2萬619元；較景觀及坐向幾乎一樣的同座B3室，高約2%。

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