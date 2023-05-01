「開心香港」吸客 丁財兩旺 財爺：消費好轉 助Q2復甦

「開心香港」首場美食巿集4月29日起一連兩天在會展中心舉行，共設有超過100個檔戶，提供不同特色的環球、華夏及地道美食。（中新社）

為增添社會歡樂氣氛，刺激消費和經濟，港府推出為期10個月的「開心香港 」活動丁財兩旺，香港戲院商會昨天表示，兩項頭炮活動「全港戲院日2023」吸引逾22萬人次入場；一連兩天在灣仔會展舉行的美食 市集，共4.4萬人次入場。

綜合明報、香港01等港媒報導，財政司長陳茂波昨於網誌撰文表示，近日訪港旅漸增，本地消費意欲好轉，令總體私人消費表現大幅改善，抵消出口持續疲弱，成為支撐首季經濟改善的主要動力。

據報導，全港戲院日主辦方香港戲院商會表示，周六當日吸引22.2萬人次入場，較前一個周六的7.6萬人次增近兩倍，創下4月單日最高入場人次及非假日最高入場人次紀錄。美食市集有超過100個美食攤檔供市民品嘗，臨近閉幕前仍然有市民排隊試食，甚至入場趕上「最後促銷」。陳茂波也在到現場嘗試沖調奶茶和烤製「雞蛋仔」。他預告，除了早前宣布的沙田和觀塘美食市集之外，會在未來數月陸續在黃大仙、尖沙咀、元朗和旺角等地區，舉辦其他主題式美食市集。

「開心香港」系列活動之一的「全港戲院日」4月29日舉行，主辦方香港戲院商會表示，活動吸引超過22萬人次到戲院欣賞電影。（中新社）

報導稱，陳茂波稱，上月中發放的消費券及「開心香港」活動，有助鞏固第二季經濟復甦和市場正面預期，並透露未來數月將於黃大仙、尖沙咀、元朗和旺角等地區舉辦美食市集。

報導引述陳茂波說，香港零售銷售額於去年12月起連升3個月，銷售貨值回復至逾300億港元（約38.2億美元）水平，相關利好因素將反映在本周發表的首季經濟數字及零售銷售數據。他稱香港在經濟復甦之初不能掉以輕心，港府會透過不同類型的舉措和活動，在力所能及範圍內，提振市場對經濟前景的信心和市民對經濟復甦的期盼。

另外，報導指出，港鐵主席歐陽伯權昨於港台節目《舊日的足跡》稱，現時港鐵每日乘客量約450萬人次，客量已回復至疫情 前逾九成，港鐵預期五一黃金周乘客量增加，將靈活增加班次。他引述入境處數字稱，上月1日逾8萬人次經高鐵西九龍站出入境，上月10日、即復活節假期最後一天有約5萬人次經高鐵返港，認為服務水平已恢復正常。