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闖香港村屋 2米長野生鱷魚被活逮 走私來的？

香港新聞組／香港1日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港再發現野生鱷魚！昨日下午近1時，有村民在八鄉發現約1至2米長的野生鱷魚，警方及漁護署派員到場協助處理將其捕獲，其間該鱷魚一度逃脫，至下午5時半由警員及漁護署職員合力制伏。

大公報報導，香港曾在2003及2019年分別有市民在元朗南生圍及大埔新娘潭發現鱷魚。有專家指出，原生品種的鱷魚不應在香港出沒，估計很大機會是非法走私的物種，又提到香港近年平均幾年就會發現鱷魚，反映走私問題仍然存在，希望港府加強打擊。

事發在昨日下午12時53分，警方接獲八鄉蓮花地秀麗苑一名居民報案，指在家外發現一條長約一至兩米的鱷魚，警員接報到場後證實有鱷魚，警方封鎖現場，通知漁護署派職員及獸醫到場協助捕捉。從外觀來看，該條鱷魚腹部脹大，外觀健康，牠當時趴在枯葉堆無太大動靜，不時擺頭和移動四肢，現場是一處住宅外地方，有圍欄包圍，該鱷魚的品種及來源需進一步了解。

在下午約4時許，再有多名漁護署職員到場，亦有人手持麻醉槍，其中一名戴勞工手套，穿著水鞋的男子，爬梯越過圍欄潛入被封鎖的鱷魚所在範圍，嘗試徒手捕捉鱷魚，惟鱷魚懷疑因為受驚，在男工跑來時立即鑽進溪澗。直至下午約5時半，警員及漁護署職員合六至七人之力成功捕獲該條鱷魚，其間鱷魚不斷掙扎，漁護署職員用布綁住其嘴巴及四肢，避免攻擊人，然後將其放入鐵籠再由車運走。

香港兩棲及爬蟲協會領養部幹事黃朗研估計，該條鱷魚有可能是趁最近天氣回暖，再加上八鄉郊區有些村民亦有養羊，於是外出覓食。

鱷魚屬於一級或二級瀕危，任何人飼養、管有或出入口都必須先取得當局許可。香港兩棲及爬蟲協會表示，原生品種的鱷魚不應在香港本地出沒，不排除是經非法走私進口的灣鱷，但亦需近距離觀察鱗片排列，掌握年齡等資料才能準確判斷。灣鱷主要分布在菲律賓、印度、柬埔寨等地，體長可達7米，為現時最大型的鱷魚，會獵食大型哺乳類動物如牛、羊、豬。

香港 勞工 印度

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