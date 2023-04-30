「開心香港」美食市集開鑼 港人拖購物車掃貨

「開心香港」美食巿集現場氣氛火爆，不少市民在開幕前一小時已到場排隊，中午起人流漸多，需要實施人潮管制。（中通社）

香港 特區政府「開心香港」頭炮活動——美食 巿集，由昨日起一連兩天假灣仔會展舉行。在美食市集首天，大批巿民到場，主辦方提早在10時50分開放給持票市民入場；不少人帶手拉購物車，明顯有備而來。

香港文匯報報導，眾多攤位都大排長龍，其中鮮燉雞湯、手抓餅以至1元（港元，下同，約0.13美元） 鮑魚等均為這次市集的人氣食品，市民不惜等10多分鐘也要試吃一飽口福。有參展商對活動吸引如此多人流感到「好開心」，更直言一己生意事小，大家開心事大。

這次美食巿集的10萬張免費門票早前已派罄，所預留小量現場派發的門票亦很快派完。昨日在場內，不少市民拖購物車到場「掃貨」。有入場市民表示，在疫情期間舉行的美食博覽不准飲食，這次有試吃覺得開心。有內地旅客亦特地到場購物，表示特意到場品嘗美食。

場內逾百間參展商提供不同特色的環球、華夏和地道美食，各攤檔推廣各種優惠吸客。有攤檔免費派發200個罐頭鮑魚，亦有攤檔推出限時1元鮑魚，更以低價6元出售一隻熟食紅燒鮑魚、68元一個福袋，內有一罐原價368元的大鮑魚，吸引大批市民排隊光顧。

安記海味這次推出100元任選3件海味產品的特價活動，包括鮑魚撈麵、鮑魚花膠佛跳牆等，其董事總經理潘權輝表示是次參與巿集單純是為支持「開心香港」的活動，並沒有考慮做多少單生意，「最重要是呼應主題，期望大家可以吃得開心。」

「開心香港」另一頭炮活動「全港戲院日」昨日舉行，全港所有戲院戲票劃一售價30元。戲院商會表示昨日共有58齣影片放映，總場次共超過1600場，而截至昨日中午12時已售出逾20萬張戲票。活動吸引大量市民入場看電影 ，有市民甚至連看多場，均對活動感滿意。有食肆因應活動推出限定優惠，市民憑當日電影門票可獲贈送小食，讓市民看電影時「有吃有看更開心」。

昨日，全港不少戲院全場滿座，有戲院也僅餘小量位置不佳座位。將軍澳一間戲院未到電影入場時間，已有大批持票觀眾等候，不少觀眾連看多場。