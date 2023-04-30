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港新冠確診趨增 日近萬人染疫 官員：不重推口罩令

香港新聞組／香港30日電
香港醫務衛生局局長盧寵茂稱香港新冠疫情有回升之勢，新冠陽性上升四倍，日確診新冠再近萬宗。（中通社資料照片）
香港醫務衛生局局長盧寵茂稱香港新冠疫情有回升之勢，新冠陽性上升四倍，日確診新冠再近萬宗。（中通社資料照片）

香港新冠疫情有回升之勢，香港醫務衛生局局長盧寵茂稱新冠陽性上升四倍，日確診新冠再近萬宗，不過，由於香港已建立免疫屏障，醫院也有能力應付，故暫時不會考慮重推「口罩令」等防疫措施。有專家估計，新冠疫情仍要七、八個星期才到高峰，而流感個案則可能下月到頂後率先回落。

綜合本報系聯合報及香港文匯報報導，香港雖已全面復常，但新冠病毒並未消散。不過，疫情趨猛未阻港人出門熱情，至少有20萬人昨天借「全港戲院日」出門看電影，首場「開心香港」美食市集也吸引大批港人。

盧寵茂昨天表示，香港新變種病毒XBB.1.16（Arcturus，又稱大角星）感染率正上升，各項新冠監察數據在過去一周上升三至五成，當中檢測陽性比率更上升四倍，超越去年8月底的夏季小型波幅，估現在每日約1萬人確診。

他表示，整體新冠確診個案雖有上升，但目前已有95%市民接種疫苗或曾經確診，所建立的免疫屏障足以保護市民，而醫院以至社區的應對能力亦有所提升，即使出現新冠疫情春夏季高峰也可以應付，所以暫時不會考慮重推「口罩令」等防疫措施。

盧寵茂同時承認，香港本月初進入流感高峰，過去一周已有28人死亡，雖已三個星期目前仍未到頂，住院人數、重症及死亡個案都有增加。

政府專家顧問孔繁毅則表示，由於香港踏入流感高峰只有三個多星期，感染情況尚未見頂，但相信下月有機會回落，因為流感病毒在較和暖天氣下會較不活躍，相信5月氣溫會有影響，估計要一兩周後才到最高點，之後開始會回落。

孔繁毅表示，不排除香港感染「大角星」的個案會上升，「暫時見到零星個案，不排除愈來愈多『大角星』個案。整體來說，其傳染性可能再較其他Omicron變異病毒株提高，但在破壞力方面暫時見到是沒有太大分別。」他預計，新冠疫情仍要七、八個星期後才到達頂峰，然後回落。

香港 疫情 流感

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