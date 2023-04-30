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黃金周首日 澳門酒店訂房率9成 手信店排長龍

香港新聞組／香港30日電
圖為遊客29日在澳門大三巴牌坊前地遊覽。（新華社）
圖為遊客29日在澳門大三巴牌坊前地遊覽。（新華社）

29日是內地五一黃金周首日，不少內地遊客湧入澳門，澳門酒店和手信店生意理想，其中位於路氹城區的大型綜合酒店，訂房率約有八至九成，部分手信店也一度排起長龍。有遊客在澳門遊玩之後，準備到香港繼續旅遊行程。　　

中通社報導，澳門有關部門預計勞動節假期期間，日均會有約7萬人次入境；截至29日下午5時，假期首日已有約8.6萬人次旅客入境。　　

有首次來澳門旅遊的內地遊客準備在澳門遊玩兩日之後再去香港，他認為，假日首日澳門遊客眾多，熱鬧氣氛絲毫不輸內地。　　

這次是來自北京的黃小姐在社會復常後首次外遊，因為覺得澳門環境不錯，市民也很友好，因此她首選澳門。她認為，澳門推出的酒店優惠十分具有吸引力，打折後，她居住的酒店每晚約400多人民幣（約51美元），價格友好。　　

據報導，澳門酒店旅業商會副會長黃麗薇表示，業界早已做好準備，為旅客提供更優質的服務。假日期間，澳門整體酒店的訂房情況較理想，其中位於路氹城區的大型綜合酒店，訂房率約有八至九成。　　

官也街等知名景區一帶人流擠擁，部分手信店一度排起長龍，不少店主看好假期的銷情。有店主表示，區內早上已罕見出現旅客人潮，相信過幾日內地旅客會持續增加，預料生意會較剛過去的清明復活節小長假增加一至兩成。　　為確保優質旅遊服務，在假日來臨之前，澳門特區政府旅遊局已開始持續巡查監察，希望業界共同維護澳門旅遊城市形象、市場秩序及旅客消費權益等工作。

「五一」假期第一天，澳門議事亭前地、大三巴牌坊等景點遊人如織。（新華社）
「五一」假期第一天，澳門議事亭前地、大三巴牌坊等景點遊人如織。（新華社）

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