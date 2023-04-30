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黃金周首日 31萬人湧香港 內地客名店街揮金「想買就買沒上限」

香港新聞組／香港30日電
黃金周長假期首日，大批內地旅客到尖沙咀廣東道的名店購物。 （ 中新社）
黃金周長假期首日，大批內地旅客到尖沙咀廣東道的名店購物。 （ 中新社）

香港迎來內地復常後首個五一黃金周，旅遊業活力驚人。截至昨晚9時，香港各口岸有超過68萬人次出入境，當中入境人次逾31萬，超越上周六的全日入境人次總數。在高鐵西九龍站、銅鑼灣與油尖旺一帶的旅遊消費區，到處都是人頭湧湧，尖沙咀廣東道名牌店外大排長龍，星光大道等熱門「打卡」景點人潮如鯽。

有內地旅客說，來港消費「不設上限，隨心所欲」、「喜歡的都會買」。有餐飲連鎖店表示，黃金周首天生意暢旺，整體生意額升近兩成，灣仔、旺角等旅遊區分店到來光顧的內地旅客增兩成。

大公報報導，今年內地的五一黃金周假期，由4月29日至5月3日，旅遊業議會早前估計，今年黃金周有60萬內地旅客來港，八成是旅行團。旅遊業監管局表示，截至昨午3時，共接獲392個內地入境旅行團登記在五一假期期間訪港，涉及內地旅客約1.2萬人次，當中136個內地團涉及約3900人次已在昨日到港。

入境處數據顯示，大量內地旅客前日提早來港，全日有9.8萬入境人次。昨日截至晚上9時，有超過31萬人次入境香港，羅湖、落馬洲支線、高鐵西九龍三個口岸各錄得超過5萬入境人次。在高鐵西九龍站，抵港大堂擠滿拖著行李的自由行旅客，旅遊發展局職員向旅客派發「香港有禮」電子優惠券，不少旅客排隊領取。

來自北京的柳小姐表示，這次行程與消費預算，都比較隨心所欲，消費不設限制。

尖沙咀廣東道名牌手袋與服飾店林立，名店外有數十人排隊等候入店消費。毗鄰星光大道的K11 MUSEA商場，吸引不少內地遊客「朝聖」逛街，商場內人頭湧湧。

圖為內地旅客於尖沙咀廣東道的商店購物。（中新社）
圖為內地旅客於尖沙咀廣東道的商店購物。（中新社）

據報導，來自浙江的林小姐與朋友在廣東道拿着「戰利品」離開，她說花費近5萬元（港元，下同，約6370美元） ，買了幾個手袋。

金記控股有限公司主席徐汶緯表示，在開心香港活動及五一黃金周的帶動下，生意暢旺，整體生意升近兩成。經營「洋紫荊維港遊」的香港小輪表示，這個黃金周「維港遊」預訂增加兩至三成，目前已達七至八成滿。集團總經理李嘉豪表示，現時每晚有維港遊，通關後生意已回復到疫情前水平，令人鼓舞。

旅遊促進會總幹事崔定邦稱，業界已為黃金周假期做好準備，包括增加公共交通工具班次，港珠澳大橋三條跨境巴士線班次已增加一倍。

圖為大批內地旅客於香港星光大道消遣。 （中新社）
圖為大批內地旅客於香港星光大道消遣。 （中新社）

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