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香港海鮮舫珍寶廚房船底 高院下令保存

香港新聞組／香港29日電
原與珍寶海鮮舫主船緊連的廚房船現於香港仔避風塘入水傾側，有待打撈移走。（中通社資料照片）
原與珍寶海鮮舫主船緊連的廚房船現於香港仔避風塘入水傾側，有待打撈移走。（中通社資料照片）

香港建輝船廠去年11月入稟高院，指去年5月與珍寶海鮮舫持有者簽約，打算以4元（港幣，下同，約0.5美元）購入4艘船，珍寶一方須支付船舶處理費；惟船廠收到對方60萬元定金後，珍寶海鮮舫去年6月就沉沒，協議沒下文。船廠要求持有者交出船隻，並賠償480萬元的處理費用。

明報報導，高等法院昨開庭審理，庭上透露港府已指示珍寶海鮮舫的廚房船須於5月1日之前移離。法官亦頒下保存令，下令珍寶海鮮舫持有人盡力保留廚房船船底部件。

據報導，原告為建輝船廠有限公司；首被告為持有太白海鮮舫3艘船的太白海鮮舫有限公司，次被告為持有珍寶海鮮舫的香港仔飲食企業有限公司。事源雙方去年5月簽約，原告打算以4元購入4艘船，被告須支付540萬元作船的處理費，惟被告支付「定金」後，珍寶海鮮舫就入水沉沒。原告入稟要求被告交出船，並賠償480萬元處理費用。

報導稱，原告一方在庭上表示，按照打撈方案，珍寶海鮮舫廚房船船底部分會打破成3至4塊碎片，由人員打撈上水面。原告要求自行保管碎片，直至本案審結，又指保管費用為每天5000元，意味3個月費用高達45萬元。被告一方反對申請，稱廚房船船身現時位於淺層海牀，打撈方案受制於環境變化、專家意見和海事處指示，最終打撈出來的船底部件可能多於3至4塊。

報導指，法官黄國瑛關注為何原告希望保留船底碎片，它們撈起後或已變成殘骸。被告一方認為，原告希望調查碎片，從中找到想要的證據。法官聞言提醒，保存令只限於保留碎片，各方不得損毁碎片。法官在休庭後頒下保存令，要求被告盡一切合理努力保存船底碎片，而原告須將50萬元存入法庭，由被告保管碎片。

香港 高院

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