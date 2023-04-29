香港壹傳媒創辦人黎智英聘英律師 押後月內裁決

壹傳媒創辦人黎智英（右二）。（中通社資料照片）

香港 壹傳媒創辦人黎智英 涉串謀勾結外國勢力案及發布煽動刊物罪，英國御用大律師Tim Owen於去年10月申請加入辯護團隊獲批。人大常委其後釋法稱須先取得特首的證明書，國安委隨後建議入境處拒批Owen簽證。黎智英入稟要求法庭聲明釋法不影響他委聘Owen，另亦提出司法覆核，質疑國安委越權。

明報報導，兩案昨於高院 審理。律政司一方主張中央有最終管轄權，香港法庭無權覆核國安委決定；黎一方則反駁國安委權力不可能「無邊無際」。法官押後裁決，一個月內頒布是否批出司法覆核許可。

據報導，高院首席法官潘兆初昨開庭審理案件，黎智英沒有到庭。代表黎的律師彭耀鴻首先陳辭稱，人大釋法時一再強調，國安委須按照國安法14條列明的職責行使權力，並透過釋法擴闊國安委的「守門（backstop）」權力，即可在法庭沒索取特首的證明書時介入。但彭認為國安委權力僅限決定某行為是否與國安有關，不包括在本案中建議入境處拒批Owen簽證，重申國安委不能踰越其決定職權。

報導稱，前律政司長兼資深大律師袁國強則主張根據國安法第14條，法庭無權覆核國安委決定，形容本案是一個「單純（open and shut）」的法律問題，而任何法院的權力必然有限制，例如受憲法規限。他重申香港法院是地方法院，中央政府有最終管轄權，反指彭耀鴻提出的案例均是英國案例，與香港情況完全不同。

報導說，彭耀鴻反駁，若人大授權國安委裁斷海外律師可否出庭，早應清楚列出，相信人大出於尊重香港法庭和制度沒有作此詮釋，又強調人大立國安法時，不可能假定香港存在一個不受法院規限的機構。