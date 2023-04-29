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開心香港全城「搶飛」 金像、金馬獎帝后3新戲受捧

香港特派員李春
29日「全港戲院日」電影票一律30港元，27日上午11時開售，多間院線的網上售票系統因購票人數過多未能登入，許多市民選擇線下排隊購買。圖為市民在沙田一間影院購票。（中通社）
29日「全港戲院日」電影票一律30港元，27日上午11時開售，多間院線的網上售票系統因購票人數過多未能登入，許多市民選擇線下排隊購買。圖為市民在沙田一間影院購票。（中通社）

港府辦了個「開心香港」活動，想為香港添點歡樂，4月29日算活動首日，第一大節目是「全港戲院日」，全港院線畫一票價30港元（約3.8美元）看電影，於是這天之前香港主要話題是「搶飛」，得到就全城看戲。

先說兩個港式粵語詞，一是「戲院」，香港仍然傳統，不似台灣將「戲院」改稱了「影城」，所以香港人說看電影，都說是「看戲」；另一詞是「飛」，那是國語中的「票」，有考證說那來自港式英語「Fare」的讀法，約定俗成，票都成了「飛」，不僅是戲票，車船等票都這讀法。

「全港戲院日」即全港61間戲院，不分戲院檔次、不分電影格式、不分看戲人的老少肥瘦，一律30港元1張票，每人限購4張，27日這天在全港戲院和網上同時開售。結果27日就是全港「搶飛」之日，戲院門口大排長龍，網上售票更為誇張，有院線網上購票系統顯示高峰有逾1萬8000人輪候，預計要等63小時，即成功「搶飛」時，電影已放完。

這次全港「搶飛」，可算是香港歷史上最大規模的集體購票行動，可能安排不佳，沒人出來總結數字，戲院開門售票時間不一，但網上統一上午11點開售，大約50分鐘內票快售完，只餘一些早場夜場無人搶。

港人素有「搶飛」熱情，其間有人大賺，如金鐘太古廣場，設有僅18座位的特別影院，「全港戲院日」本要放電影「殺神John Wick 4」，原價每張320港元，「秒殺」之得者大賺。但也有搶到票的人說是賠了，有老者在嘉禾院線搶到票，對記者說他購早場長者票只需25港元，算來是賠了。

香港「黃牛」文化也歷史悠久，今次全港開搶，「黃牛」就有了市場，有人以360港元成功出售「殺神 John Wick 4 」，其以30港元購得計是瘋賺6倍。

最後要說說這天香港人看些什麼電影。參加「全港戲院日」的共有41部電影，其中有人推舉「五部4月新片」，有人力挺「八部必看的電影」。但真被力薦又好多人說想看的有三部，一是剛獲香港金像獎出爐影后鄭秀文主演的「流水落花」，另外兩部是本屆金馬獎影后張艾嘉擔綱的「燈火闌珊」，及本屆金馬獎影帝黃秋生主演的「白日青春」。

香港 電影 黃秋生

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