香港強積金對沖2年後取消 勞資雙贏

李家超宣布香港2025年5月1日起取消強積金對沖安排，讓香港整體退休保障結構更加完善。 （中新社）

討論多時的取消強積金對沖，終於落實推行時間，香港 特首李家超昨日宣布，取消強積金對沖將於2025年5月1日生效。港府將構建及推行資助計畫，向僱主提供為期25年，總額超過330億元（港幣，下同，約42億美元）的資助，分擔僱主遣散費和長期服務金的支出，協助企業適應政策轉變，達至勞資雙贏。

大公報報導，強積金制度於2000年12月1日實施，旨在保障打工仔權益，退休 時可獲得保障。根據《僱傭條例》，僱員在特定情況，例如裁員 或公司結業遣散而被終止僱傭合約，可以獲得長期服務金或遣散費。不過，現時透過「強積金對沖」，僱主可以使用「僱主部分」的強積金強制性供款，抵銷長期服務金及遣散費，抵銷金額上限為39萬元，所以打工仔若不幸面對裁員或遣散時，經常出現「貼錢炒自己」的怪現象。

立法會在去年6月9日三讀通過《2022年僱傭及退休計畫法例（抵銷安排）（修訂）條例草案》，隨後港府在6月17日刊憲，當時預計取消強積金對沖安排將於2025年內實施。

特首李家超昨日出席五一勞動節酒會宣布，取消強積金對沖安排將在2025年5月1日生效。

港府構建資助計畫，向僱主提供為期25年、總額逾330億元的資助，分擔僱主遣散費和長期服務金開支，協助企業適應政策轉變。根據港府提出的方案，取消強積金對沖頭25年內，僱主在裁員時要支付的遣散費或長期服務金，將循序漸進地增加，由首三年的50%，逐步增加至第20至25年的95%，此後才由僱主負擔全部支出。

舉例，取消對沖後第一至三年，僱主只需為每名被裁員工，支付不多於3000元的遣散費或長期服務金；至第九年「封頂位」增至5萬元。一名僱主在取消對沖的首三年內裁減一名員工，該員工可領取3萬元遣散費或長期服務金，僱主只需向員工支付3000元，其餘遣散費或長期服務金由港府補貼。

另外，法例不具追溯力，換言之在2025年4月30日或以前，遣散費或長期服務金仍可被對沖。

積金局主席劉麥嘉軒表示，取消對沖可以鞏固強積金制度，壯大工作人口的退休儲備，意義重大。