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港中六生近4成到內地升學 英國取代台灣成次選

香港新聞組／香港28日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港教育局每年均會進行中六學生出路統計調查，以搜集有關本地中六畢業生在升學方面的基本資料。據局方近日公布的2022年調查結果顯示，在逾4萬名回應調查的學生之中，近九成四人繼續修讀全日制課程，其中有12.4%選擇離港升學。

文匯報報導，在各出外升學地點中，內地繼續成為港生最熱門選擇，近1,900人到內地升讀學士和其他專上課程，佔比達39%，比率為歷屆調查最高。有教育界人士認為，內地大學學科選擇多，收生要求和費用亦較相宜，加上發展機會處處，相信內地升學人數未來仍會繼續上升。

「2022年中六學生出路統計調查」旨在了解2021/22學年中六畢業生的升學和就業情況，統計的參照期為2022年10月。在41,222名有回應的中六畢業生中，93.7%（38,610人）繼續修讀全日制課程，2.6%從事全職工作，2.3%部分時間工作或部分時間求學，餘下1.4%則既非工作亦非求學，整體情況與2021年大致相若。

在38,610名繼續修讀全日制課程的中六畢業生中，有49.4%修讀學士學位課程，29.6%修讀專上課程，20.7%修讀其他全日制課程和0.3%重讀中六。升學地點方面，87.6%在港繼續升學，12.4%（4,789人）選擇離港升學，離港者較2021年跌1.9個百分點。

這4,789名離港升學中六畢業生中，82.6%修讀學士學位課程，12.1%和5.4%則分別修讀專上課程和其他課程。若按地區分析，2022年有1,869人到內地升學，雖然在香港整體中六生減少下人數較2021年略減，但依比率計北上進修佔39%，較之前一年高3.8個百分點，更是自2012年進行調查以來的最高位。選擇到英國升學的有23.2%，赴台灣地區升學者則有16.6%共794人，較2021年1,252人見明顯下跌。餘下較多港生升學國家或地區包括澳洲（8.8%）、加拿大（5.2%）和美國（2.2%）。

香港教育政策關注社主席張民炳表示，內地收生彈性較大，學科選擇亦較多，「有別於以往爭相按大學名氣報讀，近年香港學生更多會按照興趣選擇學科，香港始終學額較少，到內地讀書文化差異少，生活費等亦較相宜，自然多人選擇。」

他特別提到，大灣區發展機會多，相信同學選擇到內地升學亦有考慮要為將來事業鋪路，「在當地接受教育，開展人際網絡，包括創科、金融等多個行業，都會有很大的發展空間。」

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