港澳2020年後到期回鄉證 5.8起有效期延至年底

國家出入境管理局宣布，下月8日起延長港澳居民來往內地通行證。（取材自香港電台）

中國國家出入境管理局宣布，下月8日起延長港澳居民來往內地通行證、即回鄉證的有效期。有效期為2020年1月1日至今年12月30日的回鄉證，將延長至今年12月31日。

香港 電台報導，公告指出，2020年疫情 發生後，部分港澳居民未能及時辦理回鄉證到期換發手續。目前，內地與港澳各口岸已全面恢復人員往來，港澳居民來往內地需求激增，港澳地區受理辦證機構排隊預約周期較長。

措施生效後，持證人可以正常辦理出入境邊防檢查手續來往內地，入境後，允許前往就近的縣級以上公安 機關出入境管理部門申請換發回鄉證。

辦理新證的林小姐指自己身邊的朋友預約很久都未能換證，不能奔喪、探親等。她相信新政策能方便市民來往內地，減輕換證的輪候壓力。但她認為下月8號才實施政策太遲，因為大部分朋友都會在「五一黃金周」假期回內地，但是政策實施時，假期已經完結。

有換了舊回鄉證的梁生指，自己等了兩個月，終於能夠辦理換證。他認為雖然下月8號起回鄉證的有效期會延長，但認為最終都需要換領新證，現在換回鄉證能令自己安心，能隨時回內地遊玩。