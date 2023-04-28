我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

80歲拜登想連任 牽動加州3巨頭仕途

潘斯赴法院作證5小時 國會暴亂案大突破

港澳2020年後到期回鄉證 5.8起有效期延至年底

香港新聞組／香港28日電
國家出入境管理局宣布，下月8日起延長港澳居民來往內地通行證。（取材自香港電台）
國家出入境管理局宣布，下月8日起延長港澳居民來往內地通行證。（取材自香港電台）

中國國家出入境管理局宣布，下月8日起延長港澳居民來往內地通行證、即回鄉證的有效期。有效期為2020年1月1日至今年12月30日的回鄉證，將延長至今年12月31日。

香港電台報導，公告指出，2020年疫情發生後，部分港澳居民未能及時辦理回鄉證到期換發手續。目前，內地與港澳各口岸已全面恢復人員往來，港澳居民來往內地需求激增，港澳地區受理辦證機構排隊預約周期較長。

措施生效後，持證人可以正常辦理出入境邊防檢查手續來往內地，入境後，允許前往就近的縣級以上公安機關出入境管理部門申請換發回鄉證。

辦理新證的林小姐指自己身邊的朋友預約很久都未能換證，不能奔喪、探親等。她相信新政策能方便市民來往內地，減輕換證的輪候壓力。但她認為下月8號才實施政策太遲，因為大部分朋友都會在「五一黃金周」假期回內地，但是政策實施時，假期已經完結。

有換了舊回鄉證的梁生指，自己等了兩個月，終於能夠辦理換證。他認為雖然下月8號起回鄉證的有效期會延長，但認為最終都需要換領新證，現在換回鄉證能令自己安心，能隨時回內地遊玩。

公安 疫情 香港

上一則

港中六生近4成到內地升學 英國取代台灣成次選

下一則

搶3.8美元戲票 網購大塞車 香港商會加強伺服器

延伸閱讀

不想搭機或入境被拒 確認護照有效期至少六個月

不想搭機或入境被拒 確認護照有效期至少六個月
五一黃金周 高鐵聯遊粵港澳熱門 飛港機票預訂增15倍

五一黃金周 高鐵聯遊粵港澳熱門 飛港機票預訂增15倍
香港300具先人遺體 待運內地安葬

香港300具先人遺體 待運內地安葬
中大手術機械人效果好 研發者：短期內與內地合作

中大手術機械人效果好 研發者：短期內與內地合作

熱門新聞

中駐法大使盧沙野近日再度惹出爭議，起因是主持人就毛澤東執政下數百萬人喪生的歷史情況質問他，他反嗆主持人沒讀過書。（圖／取自中駐法使館官網）

毛澤東屠殺人民 中駐法大使受訪怒嗆：你念過書嗎

2023-04-22 11:17
南京東南大學馬克思主義學院院長袁久紅因在群組發布色情相片遭校方免職，在中國引發廣泛關注。（取材自微博）

女性私密處照發300人群組 中國大學「馬院」院長被拔官

2023-04-24 22:33
女子全裸行走在人群中，許多人紛紛回頭，對她的行為感到不可置信。（取材自微博）

報復男友 湘女全裸逛大街 網：作賤自己懲罰了誰

2023-04-27 07:00
有女子發帖吐槽稱自己乘坐軟臥過夜車廂時，被分配到「三男一女」車廂，四人互不認識，且晚上睡覺時車門會關閉。（取材自新快報）

女搭軟臥列車被分配與3男過夜 「5小時不敢躺下」

2023-04-22 16:28
網友誇讚鄭佳慧長得「很有辨識度」、「很有故事感」。還有人形容她像年輕的宋慧喬。（取材自都市快報橙柿互動）

中戲藝考摘后冠 來自寧波的她暴紅 網讚：像年輕宋慧喬

2023-04-21 11:00
山東艦航艦編隊。（取自解放軍海軍微信公眾號）

中國將進入3航艦時代 宣告要再建新的航空母艦

2023-04-23 10:47

超人氣

更多 >
買Trader Joe's冷凍食品當晚餐 這8種健康又簡便

買Trader Joe's冷凍食品當晚餐 這8種健康又簡便
報復男友 湘女全裸逛大街 網：作賤自己懲罰了誰

報復男友 湘女全裸逛大街 網：作賤自己懲罰了誰
陳致中坐牢 為何黃睿靚判緩刑？她曝光吳淑珍這句話

陳致中坐牢 為何黃睿靚判緩刑？她曝光吳淑珍這句話
美韓晚宴搏感情 尹錫悅高唱「美國派」驚豔全場

美韓晚宴搏感情 尹錫悅高唱「美國派」驚豔全場
帳戶突增巨款 聖地牙哥老夫婦不慎被騙近7萬

帳戶突增巨款 聖地牙哥老夫婦不慎被騙近7萬