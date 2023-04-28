﻿香港輪候公屋 3年後可望降至4.6年

香港示意圖。(圖：shutterstock)

港府近年致力增加房屋土地公園，團結香港 基金最新預測，未來五年公營房屋落成量將明顯改善，若所有單位包括簡約公屋如期落成，公屋綜合輪候時間有望從近年高位的6.1年，在2026/27年回落至4.6年；私人住宅年均落成量可達到1.9萬伙。

大公報報導，分析顯示，北部都會區將成為房屋供應主力，其中第二個五年期有六成公營單位來自北部都會區，當中一半屬棕地群等改畫地，有潛在延誤風險。基金會建議港府制訂具有針對性的重置及安置策略，同時做好跨部門統籌工作，盡早移除延誤風險。

團結香港基金昨日發表新一份公私營房屋供應預測報告，分析香港未來十年的公私營住宅供應情況，以及解讀市場動態。團結香港基金副總裁葉文祺表示，根據預測，如果公營房屋建設計畫的全數單位能夠如期落成，包括3萬伙簡約公屋的新增供應，公屋綜合輪候時間有望在2026/27年度縮短至4.6年，達到港府的目標。

香港未來10年公營房屋單位總落成量可達到36萬，比《長遠房屋策略》（《長策》）目標高出約20%；若假設部分公營房屋用地因處理遷拆等程序而延遲兩年交付，導致計畫內16%的單位延誤落成，十年將有27萬單位落成，比《長策》目標低約8%。

數據顯示，第二個五年期占十年供應中的三分之二，當中有六成項目來自北部都會區。葉文祺表示，北都將成為未來十年單位量供應主力，亦是港府實現「頭輕尾重」供應承諾的關鍵。但他認為，北都範圍內有一半屬於棕地群等分布較零散的改畫地，存在不少複雜占用問題，在收地及土地清理過程中需要額外時間處理，存在潛在延誤風險。

私人住宅供應方面，團結香港基金預計未來五年的供應將維持高企，2023至2027年的年均落成量可達1.9萬伙，較2018至2022年1.82萬伙有改善，但第二個五年期或較之前下降近三成至1.39萬伙。葉文祺認為，北部都會區是穩定長期供應量的關鍵，鑑於其尚有大量未釋放的發展潛力，港府必先解決包括交通、排污、保育，以及厭惡性設施等挑戰。