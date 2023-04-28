搶3.8美元戲票 網購大塞車 香港商會加強伺服器

香港示意圖。(圖：shutterstock)

港府明日推出「開心香港 」首個項目「全港戲院日」，戲票統一售價30港元（約3.8美元），昨早11時網上及各大院線開始預售，每人每次限購4張。多區院線實體票開售前大排長龍，其中九龍灣德福廣場的戲院及觀塘apm昨天開售前有逾百人排隊等候購票，有人多次嘗試到院線網上系統購票，都不成功。

明報報導，多間院線網頁及手機 應用程式網上售票系統昨一度「大塞車」，其中英皇戲院網頁中午顯示逾2萬人輪候，預計等候逾4400分鐘、即相等於約3天；截至昨晚10時多間戲院門票仍未售罄。

據報導，香港戲院商會昨向輪候購票的市民致歉，稱昨早11時正式開售時反應熱烈，各戲院出現人龍，網絡亦出現擠塞。商會表示，各院線日前已加強伺服器及測試，但最終部分時間亦出現未能進入網頁及手機應用程式情况，各院線已盡力處理輪候及疏導人潮。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑稱，估計昨日各院線網站有數千人購票，相信是未有預計會如此多人，亦未有加大進入網站及手機應用程式的容量。他說網9xo 擠塞問題難解決，因加大容量成本高昂，由數十萬至數百萬元不等，相信各院線不會為一日活動而作相關投資 。