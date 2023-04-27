香港消防員遊日涉性侵被捕 賭王千金男友無辜躺槍

何超雲未婚夫無辜中槍捲入一起性侵案。（取材自Instagram）

香港 一名消防員攜妻赴日本 旅遊，期間獨自外出時，將一名日本女性拖入廁所性侵 。這起社會新聞出了一個花絮，已故澳門賭王何鴻燊之女何超雲和未婚夫無辜躺槍。

據日本朝日新聞報導，一名香港王姓消防員被指日前與妻子到日本東京旅遊期間，藉詞性侵當地女子。涉案男子30歲，畢業於香港教育大學，現為消防處高級隊長，駐守黃大仙消防局。4月22日，他和妻子以旅遊為目的到日本，住在東京某飯店。

日本警方周三以「強制性交」罪拘捕30歲香港男子。 （電視截圖）

而賭王三房長女何超雲去年和一名香港九龍區的消防隊隊長戀愛，已經訂婚。她和未婚夫去峇里島參加親妹何超蓮和竇驍的婚禮後，就去日本旅行。香港網友發現，何超雲的未婚夫英文全名是Wong Ho Tak，和被捕的男子都姓Wong，名字也都包含Tak，兩人都是30歲，同樣都在香港九龍區任職，都是消防員，都在東京旅行。

甚至日本媒體公布的嫌犯照片，王男的髮型跟眉毛神似何超雲的未婚夫。

這六個巧合讓網友議論紛紛。不過隨後有網友回覆說Ｗong的拼寫，既可以是「王」也有可能是「黃」，且中間名對不上。此外，在日被捕男子是在香港教育大學畢業，何超雲男友是在澳洲讀大學。

何超雲在27日下午發了東京旅行的影片，看起來心情很好，也間接破除外界的猜想。

左為何超雲的男友，右為日本媒體曝光的被捕男子照片。（取材自微博）

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