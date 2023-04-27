我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「華盛頓宣言可能不夠」 拜登難息南韓擁核聲

ASML執行長：中國自行發展半導體設備「合邏輯」

香港消防員遊日涉性侵被捕 賭王千金男友無辜躺槍

世界新聞網／輯
何超雲未婚夫無辜中槍捲入一起性侵案。（取材自Instagram）
何超雲未婚夫無辜中槍捲入一起性侵案。（取材自Instagram）

香港一名消防員攜妻赴日本旅遊，期間獨自外出時，將一名日本女性拖入廁所性侵。這起社會新聞出了一個花絮，已故澳門賭王何鴻燊之女何超雲和未婚夫無辜躺槍。

據日本朝日新聞報導，一名香港王姓消防員被指日前與妻子到日本東京旅遊期間，藉詞性侵當地女子。涉案男子30歲，畢業於香港教育大學，現為消防處高級隊長，駐守黃大仙消防局。4月22日，他和妻子以旅遊為目的到日本，住在東京某飯店。

日本警方周三以「強制性交」罪拘捕30歲香港男子。 （電視截圖）
日本警方周三以「強制性交」罪拘捕30歲香港男子。 （電視截圖）

而賭王三房長女何超雲去年和一名香港九龍區的消防隊隊長戀愛，已經訂婚。她和未婚夫去峇里島參加親妹何超蓮和竇驍的婚禮後，就去日本旅行。香港網友發現，何超雲的未婚夫英文全名是Wong Ho Tak，和被捕的男子都姓Wong，名字也都包含Tak，兩人都是30歲，同樣都在香港九龍區任職，都是消防員，都在東京旅行。

甚至日本媒體公布的嫌犯照片，王男的髮型跟眉毛神似何超雲的未婚夫。

這六個巧合讓網友議論紛紛。不過隨後有網友回覆說Ｗong的拼寫，既可以是「王」也有可能是「黃」，且中間名對不上。此外，在日被捕男子是在香港教育大學畢業，何超雲男友是在澳洲讀大學。

何超雲在27日下午發了東京旅行的影片，看起來心情很好，也間接破除外界的猜想。

左為何超雲的男友，右為日本媒體曝光的被捕男子照片。（取材自微博）
左為何超雲的男友，右為日本媒體曝光的被捕男子照片。（取材自微博）

➤➤➤香港消防員偕妻遊日本 性侵20多歲日女 酒店退房時被捕

香港 日本 性侵

上一則

聯合國專家：中國強迫數十萬藏人「職業訓練」

延伸閱讀

泰國女子毒死至少11人被捕 警方初判動機為謀財

泰國女子毒死至少11人被捕 警方初判動機為謀財
香港消防員偕妻遊日本 性侵20多歲日女 酒店退房時被捕

香港消防員偕妻遊日本 性侵20多歲日女 酒店退房時被捕
2023港澳米其林 95餐廳奪1至3星 龍景軒降至2星

2023港澳米其林 95餐廳奪1至3星 龍景軒降至2星
23歲女遭性侵 母陪報案隔天失蹤...3天後成冰冷浮屍

23歲女遭性侵 母陪報案隔天失蹤...3天後成冰冷浮屍

熱門新聞

中駐法大使盧沙野近日再度惹出爭議，起因是主持人就毛澤東執政下數百萬人喪生的歷史情況質問他，他反嗆主持人沒讀過書。（圖／取自中駐法使館官網）

毛澤東屠殺人民 中駐法大使受訪怒嗆：你念過書嗎

2023-04-22 11:17
南京東南大學馬克思主義學院院長袁久紅因在群組發布色情相片遭校方免職，在中國引發廣泛關注。（取材自微博）

女性私密處照發300人群組 中國大學「馬院」院長被拔官

2023-04-24 22:33
女子全裸行走在人群中，許多人紛紛回頭，對她的行為感到不可置信。（取材自微博）

報復男友 湘女全裸逛大街 網：作賤自己懲罰了誰

2023-04-27 07:00
有女子發帖吐槽稱自己乘坐軟臥過夜車廂時，被分配到「三男一女」車廂，四人互不認識，且晚上睡覺時車門會關閉。（取材自新快報）

女搭軟臥列車被分配與3男過夜 「5小時不敢躺下」

2023-04-22 16:28
網友誇讚鄭佳慧長得「很有辨識度」、「很有故事感」。還有人形容她像年輕的宋慧喬。（取材自都市快報橙柿互動）

中戲藝考摘后冠 來自寧波的她暴紅 網讚：像年輕宋慧喬

2023-04-21 11:00
山東艦航艦編隊。（取自解放軍海軍微信公眾號）

中國將進入3航艦時代 宣告要再建新的航空母艦

2023-04-23 10:47

超人氣

更多 >
大學教室內開燈「活春宮」數百人圍觀直播 還追逐堵人

大學教室內開燈「活春宮」數百人圍觀直播 還追逐堵人
買Trader Joe's冷凍食品當晚餐 這8種健康又簡便

買Trader Joe's冷凍食品當晚餐 這8種健康又簡便
報復男友 湘女全裸逛大街 網：作賤自己懲罰了誰

報復男友 湘女全裸逛大街 網：作賤自己懲罰了誰
出庭詳述案發過程 時尚專欄作家：川普在更衣室內強暴了我

出庭詳述案發過程 時尚專欄作家：川普在更衣室內強暴了我
美韓晚宴搏感情 尹錫悅高唱「美國派」驚豔全場

美韓晚宴搏感情 尹錫悅高唱「美國派」驚豔全場