五一黃金周 港料461萬人次出入境

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 與內地恢復通關後的首個五一黃金周長假期，香港仍是內地遊客外遊熱點，香港入境處昨日預計，由4月29日至5月4日期間，各口岸總出入境人次會達到461萬。

大公報報導，本周六（4月29日）為出境高峰期，預計35.9萬人次出境，5月1日是入境高峰期，料42.2萬人次入境。為應付出遊熱潮，香港運輸及物流局將於香園圍附近預留地方，供旅遊巴臨時停泊，可泊30架旅遊巴。港鐵線路亦會增加本地八條鐵路線的班次，疏導人流。

據報導，香港入境處已在各管制站裝設約700條e-道，已登記使用快捷e-道的香港居民如換領了新的身分證，必須重新登記，才可繼續使用快捷e-道。「離境易」已在各管制站提供服務，採用容貌識別技術核實訪港旅客身分，讓合資格並持有電子旅行證件的訪港旅客經「離境易」e-道辦理自助離境手續，毋須預先登記。

據報導，香港迪士尼樂園 表示，4月28日至5月8日每天特別開放，需預約入園。香港迪士尼的酒店房間在部分日子已爆滿，賓客可到樂園官方網站查閱可訂房日子，亦建議賓客預先安排遊園行程。

香園圍口岸現有九個可供本地旅遊巴士上落乘客的車位，運流及物流局局長林世雄昨日在立法會回答議員提問時表示，已預留位置作為30輛旅遊巴的臨時泊位，供有需要時使用，局方並已提醒旅遊巴營運商，要等到旅行團團員全部到齊，才能駛進車位接載旅客，加快車輛流轉。

報導稱，港鐵表示，八條鐵路線將合共增加460班車，班次較一般周末或假期更頻密。增加的班次集中在黃昏及晚間時段，以配合市民於五一長假期出行需要。由明日至下周四，高鐵將增加合共11對共22班往來香港西九龍站及福田站的列車班次，進一步便利旅遊及商務出行。