昔邵氏電影小生宗華79歲辭世 曾演出「獨臂刀王」

演員宗華79歲辭世。（視頻截圖）

昔日邵氏電影小生宗華26日驚傳離世消息，享壽79歲，據曾和他合作過的資深導播，在臉書發文提及宗華過世消息，「靜靜的走了，真是太難過太突然了」。與他交情深厚的圈內友人昨證實噩耗，表示他在睡夢中辭世。

據了解，目前是由宗華生 前友人打理靈堂事務，後事相關要等在美國的妻子返台後進一步安排。

綜合媒體報導，生於香港 的宗華本名鄒忠志，在香港出演過「獨臂刀王」、「流星蝴蝶劍」等，之後前往台灣發展，中間轉型導演 、製作人，也曾和馮寶寶合作過多部古裝戲，之後銷聲匿跡，直到2011年當時台灣民視總經理陳剛信力邀才復出，先後演出台灣電視劇「父與子」、「風水世家」。

宗華曾有過兩段婚姻，當年在「父與子」開拍前更一口氣認了5位明星乾子女，包括沈世朋、方馨、唐豐、傅子純、陳宇風。如今他傳出驟逝消息，讓人相當不捨。

宗華生前愛美食，朋友們偶爾會帶他出門打牙祭，沒外出時就在家吃得簡單，宗華的廚藝非常好，友人們最喜歡品嘗他拿手的紅燒肉，原籍山東的他曾分享，媽媽很會做各種麵食，他從小吃膩了，長大後反而不愛麵食，當年他到香港發展時，許多邵氏大明星每天都到他家排隊，只為了吃他媽媽做的蔥油餅。