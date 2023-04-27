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昔邵氏電影小生宗華79歲辭世 曾演出「獨臂刀王」

香港新聞組／香港27日電
演員宗華79歲辭世。（視頻截圖）
演員宗華79歲辭世。（視頻截圖）

昔日邵氏電影小生宗華26日驚傳離世消息，享壽79歲，據曾和他合作過的資深導播，在臉書發文提及宗華過世消息，「靜靜的走了，真是太難過太突然了」。與他交情深厚的圈內友人昨證實噩耗，表示他在睡夢中辭世。

據了解，目前是由宗華生前友人打理靈堂事務，後事相關要等在美國的妻子返台後進一步安排。

綜合媒體報導，生於香港的宗華本名鄒忠志，在香港出演過「獨臂刀王」、「流星蝴蝶劍」等，之後前往台灣發展，中間轉型導演、製作人，也曾和馮寶寶合作過多部古裝戲，之後銷聲匿跡，直到2011年當時台灣民視總經理陳剛信力邀才復出，先後演出台灣電視劇「父與子」、「風水世家」。

宗華曾有過兩段婚姻，當年在「父與子」開拍前更一口氣認了5位明星乾子女，包括沈世朋、方馨、唐豐、傅子純、陳宇風。如今他傳出驟逝消息，讓人相當不捨。

宗華生前愛美食，朋友們偶爾會帶他出門打牙祭，沒外出時就在家吃得簡單，宗華的廚藝非常好，友人們最喜歡品嘗他拿手的紅燒肉，原籍山東的他曾分享，媽媽很會做各種麵食，他從小吃膩了，長大後反而不愛麵食，當年他到香港發展時，許多邵氏大明星每天都到他家排隊，只為了吃他媽媽做的蔥油餅。

近年宗華在台灣、美國兩邊跑，集演、編、導、製作於一身的他，才華洋溢，儘管已淡出，仍常有電視台和製作公司老闆邀他演出，他總是說「我老了，拍不動了」來婉拒，但他對表演、戲劇的熱情不減，特別會說故事的他，常無酬又大方地給予製作團隊協助，是圈內公認的大好人。

馮寶寶(右)曾和宗華合作很多戲劇節目。（本報資料照片）
馮寶寶(右)曾和宗華合作很多戲劇節目。（本報資料照片）

香港 華生 導演

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