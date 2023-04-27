港米其林一星「疊囍居」突傳結業 員工登門追薪

灣仔中菜廳疊囍居剛獲「米其林」一星殊榮，就突然傳出結業。（取材自米其林官方網站）

獲知名美食指南「米其林」一星殊榮的灣仔中菜廳疊囍居突傳結業。「米其林」26日公布第15屆《香港澳門 米其林指南 2023》上榜食肆名單，其中D.H.K疊囍居獲米其林一星殊榮，惟未有派人領獎，有員工向《香港01》表示，餐廳已過去已屢次拖薪，總經理更突然宣布餐廳結業。

中菜廳樓面經理吳先生表示，自他去年7月入職起，餐廳已不時拖欠薪金近一至兩個月，至今日凌晨總經理突然於員工群組表示餐廳決定結業，未有交代支薪安排。26日該店未有營業，招牌拆下置於地上，多名員工到場了解及追討欠薪，惟負責人並沒有現身交代，只有數名公司人員在場，亦沒有回應員工問題。

吳先生指，事件最少影響10多名樓面及廚房員工，又指總經理曾要求他交出店舖鎖匙，惟他不滿表示：「你無現身說法，交咩鎖匙」。吳先生又透露，公司過去連強積金亦沒有供款，有員工早前已曾向勞工 處投訴。

勞工處發言人表示，關注有關事件，並已接獲部分員工求助，呼籲其他受影響員工應盡快前往就近的勞資關係科分區辦事處尋求協助。

目前疊囍居的網頁及Facebook專頁已未能進入。據以往疊囍居網頁介紹表示，餐廳以雙星名廚及六星級酒店服務自詡，精心炮製傳統正宗高級懷舊粵菜。

米其林大會職員回覆查詢表示，有邀請疊囍居負責人到場領獎，但對方未派員來。