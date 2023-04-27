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香港國安法施行後 公共圖書館列重點檢視

香港新聞組／香港27日電
最新官方資料顯示，公共圖書館一直是港府維護國家安全的重點檢視目標。（中新社）
最新官方資料顯示，公共圖書館一直是港府維護國家安全的重點檢視目標。（中新社）

香港實施國安法近3年後，港府全面執法，又檢視相關工作，最新的官方資料顯示，公共圖書館一直是港府維護國家安全的重點檢視目標。

中央社報導，官方審計署26日發表最新一份署長報告書，在涉及公共圖書館部分，署長向負責管理圖書館的康樂及文化事務署署長提出多項改善建議，其中一項是「加強檢視圖書館資料的工作以維護國家安全和採取相關跟進行動」。

根據報告，康樂及文化事務署署長回應時，同意採取行動以維護國家安全為重中之重，並表示檢視圖書館書籍的工作持續進行。

康文署署長又指出，本地公共圖書館已完成檢視顯然不利於國家安全的圖書館書籍，並已將之從館藏中移除。

康文署署長表示，若有民眾投訴某些書籍涉嫌違反香港國安法，公共圖書館會暫停借出有關書籍，同時檢視其內容，如果發現書籍不利於國家安全，會立即註銷並永久從圖書館館藏中移除。

審計署去年10月發表的另一份報告中曾建議康文署加強檢視圖書館資料的工作並採取行動，以維護國家安全。

審計署負責審計政府帳目，工作獨立，只對行政長官負責，不受其他部門指揮；署長若覺有需要，可要求任何公職人員作出解釋或提供相關資料。

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