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港逾9000伙居屋年中推 市價62折賣 6成在九龍

香港新聞組／香港26日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

新一期居屋選址曝光，六個新屋苑合共提供9154伙單位，屬復建居屋以來最多的一次。據悉，新一期居屋建議以市價62折發售，售價介乎149萬（港元，下同，約18.9萬美元）至494萬元，最便宜的單位位於元朗朗天苑，樓王單位則位於啟德啟悅苑。

大公报報導，今期居屋預計年中起接受申請，明年首季揀樓。因應香港整體樓價下跌，房委會建議下調新一期居屋的白表申請者的入息和資產限額，家庭申請者的入息及資產上限擬分別為6.2萬元及147萬元，單身者減半。

據報導，消息人士表示，新一期居屋推售屋苑包括觀塘安楹苑、安樺苑、安麗苑、啟德啟悅苑、屯門兆翠苑及元朗朗天苑，當中逾六成單位來自九龍市區，屬復建居屋後較罕見情況，位於觀塘安達臣道的三個屋苑合共提供3510個單位，啟德啟悅苑亦提供2046個單位。位於元朗的朗天苑成為單位供應量最多的屋苑，共有3080個，另外屯門兆翠苑提供518個單位。此外，今期另有39個在「居屋2020」和「居屋2022」因買賣協議撤銷而收回的單位出售。

消息指，新一期居屋最快於今年年中接受申請，第四季攪珠，預計明年首季揀樓，房委會預期今期居屋將會受申請者歡迎，對於或會有人質疑「居屋2023」的38%折扣率較去年的49%折扣率更低，房委會解釋主要是由於私人住宅物業整體價格下跌，以及「居屋2022」包括了位於市區優越位置的單位。

據了解，今期居屋將以市價62折出售，樓王來自啟德啟悅苑，最貴單位建議售價達到494萬元；最便宜單位則位於朗天苑，建議售價149萬元。在實用面積方面，今次最小單位約278平方呎，來自觀塘安麗苑和啟德啟悅苑，最大單位則位於屯門兆翠苑，為518平方呎。

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