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港亂拋垃圾 罰款將倍增至3000元 料第4季實施

香港新聞組／香港26日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

消息指出，香港亂拋垃圾罰款預計由1500元（港元，下同，約191美元）增加一倍至3000元。環境及生態局將向立法會提交修訂條例草案，如在本年中獲通過，新罰則最快今年第四季實施。

綜合文匯報、大公報報導，為提高阻嚇力，當局早前建議，增加《定額罰款條例》中9項罪行的罰款。其中未經准許而展示招貼或海報；將扔棄物或廢物棄置在公眾地方；在公眾地方吐痰；犬隻糞便弄污街道；在郊野公園及特別地區棄置廢物；在郊野公園及特別地區吐痰；海上棄置廢物等7類行為，罰款金額由1500元增至3000元。店舖阻街，即在公眾地方造成阻礙；非法棄置大量建築或其他廢物，即非法擺放廢物，罰款額則由1500元增加至6000元。

立法會議員葛珮帆歡迎修訂，相信一段時期內會減少亂拋垃圾和阻街。深水埗順寧道和醫局街一帶是阻街重災區，有區議員認為提高罰款不是重點，關鍵是食環署和警方常態化聯合執法，才能根源遏制阻街，希望對慣犯累進式罰款早日實施。

葛珮帆表示，亂拋垃圾及阻街現象日益嚴重，早應檢討罰則增加阻嚇力，按以往經驗，提高罰則後，相關個案會顯著下降一段時間，新罰則是否足夠阻嚇力，需待罰則實施一段時間才能準確評估，「但阻街只罰6000元明顯不足，例如棄置大量建築廢物，6000元還不夠包工頭將廢置物送去堆填區。」

她還認為，應該同時實施「累進性罰款」，即重犯愈多，罰款愈高的制度，「只有累進式罰款才具阻嚇力，否則相關罰款，店舖只當佔用公眾地方的罰款係租金一部分。」

租金 香港

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