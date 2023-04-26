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五一訪港熱搜 警料增人手巡景點

香港新聞組／香港26日電
五一訪港團多爆滿，據傳警方各總區會調派額外人手，在熱門景點及購物區維持秩序及加強巡邏；圖為銅鑼灣街道。（中新社）
五一訪港團多爆滿，據傳警方各總區會調派額外人手，在熱門景點及購物區維持秩序及加強巡邏；圖為銅鑼灣街道。（中新社）

五一黃金周即將到來，是內地與香港全面通關後首個長假，據了解，多個遊港團已滿額。按內地網上旅遊平台出境遊熱門目的地搜尋數據，香港僅次泰國。據了解，警方各總區會調派額外人手，包括機動部隊警員，在熱門景點及購物區維持秩序及加強巡邏。

明報報導，黃金周將部署多少警力，警方回覆稱部署屬行動細節，不會公開。

據攜程旅行旗下Trip.com及攜程旅行數據，不論疫情前後，迪士尼樂園、海洋公園、太平山頂及纜車以及昂坪360纜車，都為最受內地遊客歡迎的景點。前年底開幕的M+博物館及去年中開幕的香港故宮文化博物館，躋身今年首季頭十位，平台稱反映新景點對久未出行的旅客相當吸引。 

據報導，廣州旅行社「廣之旅」發言人官鍵稱，今年五一，該社推出行程3天的香港澳門聯遊線，先往澳門遊覽大三巴，再經港珠澳大橋赴港，遊覽太平山頂、中環海濱、K11、天際100等景點，最後從西九龍搭高鐵返廣州。官鍵表示，五一期間港澳酒店一晚房租2000至3000港元，該團團費為每人1970元人民幣，目前已有多團報滿。廣東中旅稱，五一假期澳門主推觀光體驗3天遊，香港則主推主題公園加酒店、巴士票的自由行套餐產品等。

另據文匯報報導，內地與香港全面復常通關，旅遊、餐飲、零售業逐步復甦，企業再現擴充。據美聯工商舖資料研究部數據，今年首季四大核心區（銅鑼灣、中環、尖沙咀、旺角）共錄得746間吉舖，較去年第三季減少99間，空置率半年間由11.2%回落至10%，預計隨著旅遊及本地消費市場復甦，餐飲零售繼續擴充，到今年第三季四核心區商舖空置率將降至8.5%至9.5%，惟提醒人手短缺等問題，會影響商戶開店步伐。

據報導，美聯旺舖董事梁國文指出，內地與香港全面復常通關後，旅客持續增加，相信飲食業必能最先受惠，零售商戶亦會積極部署以接待旅客，相信餐飲業及必需品相關行業的商戶將繼續成為租賃街舖的主力，並帶動各大購物區的空置率繼續回落，惟行業能否恢復則取決於具較高消費力的「個人遊」旅客會否重返香港。長遠而言，他認為香港必需發展更多新景點和主題旅遊，從而吸引旅客來港，零售業才能真正迎來復甦，令空置率下跌至更低的水平。

香港 澳門 博物館

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