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李家超：香港不能亂也亂不起 不准許區議會變港獨平台

香港新聞組／香港25日電
香港特首李家超表示。特區政府不會准許區議會成為「港獨」平台。（中通社）
香港特首李家超表示。特區政府不會准許區議會成為「港獨」平台。（中通社）

行政長官李家超25日出席行政會議前，向傳媒交代地方行政檢討已經進入最後階段，他強調，香港不能亂也亂不起，特區政府不會准許區議會成為「港獨」平台，不會准許它違反基本法，不會准許它干擾政府施政。

據港媒報導，李家超指出，香港社會不能夠容忍區議會被騎劫，不能夠接受區議會被癱瘓。因此，需要從制度上防止顛倒黑白的亂象日後再在區議會發生。

李家超在社交媒體上表示，在檢討過程中，就區議會的職能和組成達成四個結論：第一，區議會作為地區行政和諮詢的重要一部分，值得保留；第二，日後區議會產生辦法要符合基本法賦予的定位和職能，有多種方式並將保留一定選舉成分，讓愛國愛港而且有志服務地區的人士可透過多種渠道參與區議會的工作；第三，來屆區議會的議席數目會與現屆議席數目（即479席）相若，讓區議會有效履行各項職能；第四，區議員的酬金和津貼可考慮維持不變，以支持區議員履行區議會的工作。在強化地區治理架構方面，會加強地區治理領導及統籌力度，運用好各部門的資源，提升地區治理工作，回應市民的需要。

李家超強調，要從根本上完善地區治理架構、提高地區治理能力、增強地區治理效能，讓所有市民有所得益，增強市民的幸福感及獲得感，也能夠回應市民對特區政府及區議會工作的期望。政府正就檢討進行最後的審議，完成後將很快向大家公布有關結果詳情。

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