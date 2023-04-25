香港失業率3.1%連跌11月 餐飲業微升

香港示意圖。(圖：shutterstock)

港府統計處昨公布，今年1至3月經季節調整的失業率為3.1%，較去年12月至今年2月回落0.2個百分點，連續11個月錄得跌幅，回到2019年9至11月疫情 前水平。香港 勞工及福利局長孫玉菡昨表示，隨著本地經濟活動及訪港旅遊業繼續恢復，勞工市場應會進一步改善。

明報報導，統計處公布最新失業人數11.51萬，較上月公布減少600；同期就業 不足率亦下跌，由1.3%回落至1.2%，就業不足人數由上月公布的4.79萬下跌至4.67萬，減少約1200。

據報導，按行業分析，與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率為4.2%，較上月公布下跌0.1個百分點，其中零售業和住宿服務業失業率（3.8%）均下跌0.1個百分點，但餐飲服務活動業失業率在過去約一年持續下跌後回升0.1個百分點，至最新4.9%。

報導引述餐飲聯業協會會長黃家和稱，今年首季雖然恢復通關，但不少港人外遊，加上來港遊客數量不似預期，不少小型食肆結業，故業界失業率略為反彈。他說本地餐飲業於復活節長假期的生意仍不理想，到4月中起才略有起色，預期下次公布的業界失業率會稍為改善。

報導稱，中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波稱，最新失業人數與疫情前相若，料難再大幅下降；但現時香港勞動人口只有約377萬，明顯較疫情前接近400萬「少了一截」，當中不少人移民，亦有人選擇不工作，若情况未改善，不但失業率難再下調，亦會影響經濟復甦。他認為港府除了「搶人才」，亦要「度下橋，叫多啲人重投社會工作」。