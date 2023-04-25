五一黃金周 高鐵聯遊粵港澳熱門 飛港機票預訂增15倍

內地五一小長假將至，估60萬陸客湧入香港。（美聯社）

內地今年「五一」小長假29日將到來，預期香港 將迎接疫情 後最大一批內地客。香港旅遊業議會總幹事楊淑芬預估，4月29日至5月3日內地五一假期，將有約60萬內地客訪港，當中八成是自由行。旅遊業者指出，他們正與港府協調應對之策，以免部分區域過於擁擠。

綜合港媒報導，「五一」黃金周即將開鑼，掀起赴港澳遊熱潮。內地部分省市紛紛開啟「港澳」「粵港澳」「灣區」旅遊專列，帶領遊客通過「鐵路＋公路、邊走邊玩」的模式，暢遊沿途特別是粵港澳大灣區城市群的標誌性景點。有內地旅行社表示，在黃金周等旅遊旺季，內地遊客偏愛廣東聯遊港澳。

內地赴港高鐵預訂亦趨火爆。上海、北京 4月28日、29日到香港的高鐵票已經售完；廈門到香港高鐵票在4月29日有一半的列車已經告罄。而杭州、成都到香港高鐵票從4月27日到5月4日都已預售一空，武漢到香港高鐵票處於「候補」狀態更是從4月27日持續到5月7日。

楊淑芬指出，五一假期將有約60萬內地客訪港，雖然人數不少，但也只是疫情前的六成。她表示，在疫情後，香港航空運力仍未完全恢復，業界也是人手不足，旅議會正與港府協調，希望加強香港接待能力。她並建議業界，安排隨團來訪內地客到不同地區用膳，避免造成擁擠。

香港旅遊促進會總幹事崔定邦表示，由於目前航班數僅恢復至疫情前的四成，可能影響外國旅客來港意願。內地客雖可經陸路來港，但要恢復至疫前水準，預計最快也要到明年。

攜程旅行數據顯示，4月29日至5月5日期間，內地到香港的機票預訂量按年增約15倍，前五大客源城市分別是南京、成都、北京、上海和杭州。

此外，海關也全方位打擊黑店不良營商手法，昨晨聯同旅遊業監管局人員到土瓜灣、紅磡及尖沙咀區，向多間根據旅遊業條例註冊的商店進行巡查及合規推廣；同日下午，再到銅鑼灣、旺角等購物熱點巡查藥材及參茸海味店，提醒商户誠實經營原則及符合商品說明條例，並且安排流動宣傳車展示精明消費錦囊，向市民及遊客派發宣傳單張講解消費權益，提醒他們購買參茸海味或藥材時可能遇到的消費陷阱。