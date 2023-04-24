華為留意香港北部都會區發展 或有合作空間

香港特首李家超23日率團到訪東莞。左起立法會主席梁君彥、李家超、東莞市委書記肖亞非和中聯辦副主任何靖乘搭小火車參觀華為小鎮。（中通社）

香港 特首李家超率領的港府及立法會大灣區 訪問團昨天參觀了廣東東莞的「華為 小鎮」，與華為監事會主席郭平交流。對於港府去年發表的「香港創新科技發展藍圖」，華為高層表示對北部都會區發展感興趣，並提到香港電力供應穩定，在發展數碼產業及數據中心上有優勢，會探討合作空間。

明報報導，港府推動香港成為國際創科中心。李家超昨早率領訪問團東莞組的官員和議員，在東莞市委書記肖亞非陪同下參觀華為東莞研發基地。訪問團先與華為監事會主席郭平等高層交流會面，再乘坐小火車遊覽基地，逗留一個多小時後離開。

據報導，綜合多名議員引述，郭平交流時表示華為對北部都會區發展感興趣，並希望與香港合作發展數碼產業和數據中心。選委界別議員、中大工程學院副院長黃錦輝引述香港華為行政總裁鄧水根表示，有留意港府的創科藍圖，重視北都發展。港府在藍圖提及發展數碼經濟，他引述鄧水根稱數碼經濟是華為「老本行」，會探討與香港合作推動數碼經濟和建造數據中心。

報導引述新界西北議員田北辰引述郭平稱，華為看好太陽能發展前景，並認為可透過大數據推動太陽能普及化，相信在這方面可與香港合作。九龍中議員楊永杰說，郭平提到冀加強參與香港「數碼港府」建設。

報導稱，李家超昨被問到華為是否有興趣落戶北都發展，則未有回應。李家超又形容行程之一的佛山，有完善產業鏈及生產鏈，而香港基礎研究卓越，認為可與佛山等大灣區城市合作，將科研成果轉化落地，處理中下游生產等環節，互補優勢。

香港特首李家超（前排中）23日率團到訪東莞「華為小鎮」，參觀設計宏偉的圖書館。華為監事會主席郭平（前排右一）為他們介紹華為小鎮設施。前排右三為立法會主席梁君彥。（取材自港府新聞處）

報導指出，科技創新界議員邱達根認為，華為絕對符合龍頭企業的定義，指華為多年來與香港有不少合作，以往亦有委託香港大學做實驗及研發。他認為，若華為願意在香港加大人手規模、做更多芯片等高端研發項目，對香港絕對是好事。

報導說，訪問團的東莞及佛山兩組今天在廣州會合，會見廣東省及廣州市領導，下午乘高鐵回港，結束4天行程。