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華為留意香港北部都會區發展 或有合作空間

香港新聞組／香港24日電
香港特首李家超23日率團到訪東莞。左起立法會主席梁君彥、李家超、東莞市委書記肖亞非和中聯辦副主任何靖乘搭小火車參觀華為小鎮。（中通社）
香港特首李家超23日率團到訪東莞。左起立法會主席梁君彥、李家超、東莞市委書記肖亞非和中聯辦副主任何靖乘搭小火車參觀華為小鎮。（中通社）

香港特首李家超率領的港府及立法會大灣區訪問團昨天參觀了廣東東莞的「華為小鎮」，與華為監事會主席郭平交流。對於港府去年發表的「香港創新科技發展藍圖」，華為高層表示對北部都會區發展感興趣，並提到香港電力供應穩定，在發展數碼產業及數據中心上有優勢，會探討合作空間。

明報報導，港府推動香港成為國際創科中心。李家超昨早率領訪問團東莞組的官員和議員，在東莞市委書記肖亞非陪同下參觀華為東莞研發基地。訪問團先與華為監事會主席郭平等高層交流會面，再乘坐小火車遊覽基地，逗留一個多小時後離開。

據報導，綜合多名議員引述，郭平交流時表示華為對北部都會區發展感興趣，並希望與香港合作發展數碼產業和數據中心。選委界別議員、中大工程學院副院長黃錦輝引述香港華為行政總裁鄧水根表示，有留意港府的創科藍圖，重視北都發展。港府在藍圖提及發展數碼經濟，他引述鄧水根稱數碼經濟是華為「老本行」，會探討與香港合作推動數碼經濟和建造數據中心。

報導引述新界西北議員田北辰引述郭平稱，華為看好太陽能發展前景，並認為可透過大數據推動太陽能普及化，相信在這方面可與香港合作。九龍中議員楊永杰說，郭平提到冀加強參與香港「數碼港府」建設。

報導稱，李家超昨被問到華為是否有興趣落戶北都發展，則未有回應。李家超又形容行程之一的佛山，有完善產業鏈及生產鏈，而香港基礎研究卓越，認為可與佛山等大灣區城市合作，將科研成果轉化落地，處理中下游生產等環節，互補優勢。

香港特首李家超（前排中）23日率團到訪東莞「華為小鎮」，參觀設計宏偉的圖書館。華...
香港特首李家超（前排中）23日率團到訪東莞「華為小鎮」，參觀設計宏偉的圖書館。華為監事會主席郭平（前排右一）為他們介紹華為小鎮設施。前排右三為立法會主席梁君彥。（取材自港府新聞處）

報導指出，科技創新界議員邱達根認為，華為絕對符合龍頭企業的定義，指華為多年來與香港有不少合作，以往亦有委託香港大學做實驗及研發。他認為，若華為願意在香港加大人手規模、做更多芯片等高端研發項目，對香港絕對是好事。

報導說，訪問團的東莞及佛山兩組今天在廣州會合，會見廣東省及廣州市領導，下午乘高鐵回港，結束4天行程。

香港 華為 灣區

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