朱銘與港淵源深 「仲門」豎中大 曾傳穿門難畢業

台灣當代藝術家朱銘雕塑藝術作品「仲門」，是中文大學地標。（取材自維基百科）

享譽國際的台灣當代藝術家朱銘22日於台北市家中離世，終年85歲。朱銘與香港 結緣甚深，他生前遺下無數經典雕塑 藝術作品，部分仍豎立香港不同角落，包括已成中文大學地標的「仲門」，以及尖沙咀文化中心外的「人間系列──排隊」等

綜合香港經濟日報等港媒報導，朱銘生前不少作品曾經在香港展出，部分只作短期展覽，但亦有部分至今仍然豎立香港，包括位於中大百萬大道「烽火台」上的「仲門」，原名為「門」，是朱銘「太極系列」作品之一，由1987年落戶中大至今。

早年中大生之間更流傳穿過此「門」便不能畢業，令學生們紛紛刻意避開；其後朱銘於2006年親臨中大保養此「門」時得悉此傳聞，便決定重題為「仲門」（Gate of Wisdom），希望藉此給人全新印象，冀讓學生明白自己的雕塑是可以親近、接觸和穿越的。

其他坐落香港的大師作品，還包括中環交易廣場第二座平台噴水池旁的「太極」系列作品「單鞭下勢」、金鐘中銀大廈正門的「和諧共處」，而尖沙咀文化中心外的「人間系列──排隊」，更是港人及旅客打卡熱點。