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月入990美元 香港底層勞工只敢買剩菜

香港新聞組／香港24日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港優化最低工資檢討機制第一階段公眾諮詢昨日結束。有基層勞工表示，現時領取時薪37.5元（港幣，下同，約4.7美元）的最低工資，月入只有7800元（約993.9美元），難在香港生活，「平時只能買10元（約1.2美元）三兜剩菜，女兒補習費好貴，想補多科都無錢。」

大公報報導，最低工資時薪將由5月1日起上調至40元，有關注基層的團體表示，香港最低工資標準占工資中位數比率，仍低於鄰近地區。打工仔辛勞工作卻三餐不保，子女更承受跨代貧窮。團體促請港府將最低工資改為一年一檢，並與全港工資中位數掛鉤，令最低工資時薪增至53.4至64元，解決在職貧窮問題，縮窄貧富差距。

60歲的阿玲任職保安員，在深水埗返工，時薪37.5元，每天工作8小時，月入僅7800元，加上丈夫做散工的收入，家庭月入僅約1萬元。一家三口住在石硤尾公屋，租金負擔較輕，但屋租加水電每月要2000多元，「每月工資都無得剩，難以應付正常生活，平時家中一般只吃雞蛋、菜或者麵，很少食肉，通常是等到街市臨近收檔時，買10元三兜的特價菜。」

阿玲的16歲女兒就讀中四，阿玲說，女兒為跟上學習進度，要補習數學科，但每小時補習費達280元，無力讓女兒再補習經濟科，「最低工資升到40元，亦不夠她多補一科。」

香港社區組織協會副主任施麗珊表示，最低工資時薪將增至40元，若以全職勞工每月工作26日、每天工作8小時計算，月薪只有8320元。參考港府統計處2019/20年住戶開支統計調查，一人住戶每月開支中位數為1萬6000元，整體住戶每月開支中位數為2萬4900元，反映最低工資水平不足以在香港生活。

施麗珊說，根據2020年香港貧窮報告，全港有23.8萬個在職貧窮住戶，在職貧窮人口達80.5萬，兩者均創12年新高。香港去年第四季的工資中位數是2萬元，社協認為，若將最低工資水平訂於全港工資中位數的50%至66.7%，並加入預測未來通脹幅度，最低工資時薪便可增為53.4元至64元。

在64個經濟體系中，香港堅尼系數0.473是排名48，顯示貧富懸殊仍處於最高的三分一。

香港 勞工 租金

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