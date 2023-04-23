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香港個人遊火爆 酒店貴4倍 旺區五一訂房料達9成

香港新聞組／香港23日電
隨著通關效應逐漸顯現，香港商業活力正重回高峰。圖為旺角街頭人來人往。（中通社）
隨著通關效應逐漸顯現，香港商業活力正重回高峰。圖為旺角街頭人來人往。（中通社）

距離內地五一黃金周尚餘約一個星期。面對香港與內地全面恢復正常通關後的內地首個黃金周，香港旅遊業的吸客攻勢進入衝刺階段，愈近勞動節假期，香港酒店房價愈是「海鮮價」，如內地五一長假期開展首天，多區酒店房價較平日最多升近四倍。

文匯報報導，新任香港酒店業主聯會執行總幹事徐英偉，日前在受訪時解釋，大批內地旅客其間將以個人遊方式訪港，全港酒店平均預訂率高達七成，酒店房價因而被扯高，但升幅仍在可接受範圍內。有舉辦入境旅行團的旅遊業人士坦言，房價三級跳，加上旅遊巴等成本，五一入境團團費上揚，影響旅行社收客，估計五一團客較疫情前流失三、四成。

旅遊網站Trip.com顯示，勞動節前一兩天，三星酒店入住的房價比平日貴兩、三倍，四星酒店的房價升幅近四倍，五星酒店則平均加價逾兩倍。房價升勢更延至賓館，兩間位於尖沙咀的賓館，黃金周首天的房間已被訂爆。

徐英偉指出，今年五一黃金周個人遊旅客將撐起半邊天。這類旅客更著重旅遊體驗，不介意大撒金錢享用香港優質的服務和深度旅遊，令香港酒店房價因此被扯高，「一些內地『80後』及『90後』旅客，赴港平均消費由1萬元至3萬元（港幣，下同，約1273至3822美元）不等。」他引述中介訂房情況表示，目前酒店平均已有七成預訂率，而愈近長假期，訂房率愈上升，相信旺區的酒店入住率會達九成。

雖然香港的酒店在五一黃金周期間房價上升，但他表示，整體價格仍未回復疫情前的水平，「以2017年為例，全年酒店平均房價是每晚1500元，現在仍較當時少10餘個百分點。」同時，與內地旅遊熱點相比，香港酒店房價不高。

對有指酒店執房人手不足，不少房間未能使用，令房價上升，他表示目前人手為疫情前七成水平，雖然緊張，但未有影響服務質素，酒店整體已開放八、九成房間，又強調酒店黃金周會調動人手迎接旅客，確保服務。

房價 香港 疫情

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