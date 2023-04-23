香港九巴90周年嘉年華 巴士迷登骨董車打卡

九巴在90周年活動中，展出多部骨董巴士及相關攤位遊戲，吸引逾萬名市民參觀。（圖：九巴提供）

九龍巴士今年成立90周年，22日在沙田車廠舉行90周年嘉年華活動，展出多部骨董巴士，吸引大批巴士迷到場打卡，多名長期在九巴服務的前員工及現職員工獲嘉獎。嘉年華吸引逾萬名市民入場。

文匯報報導，九巴目前每日運載約260萬人次出行。九巴表示，未來會加強轉型綠色運輸，預料今年內會有52部純電動雙層巴士投入運作，爭取2040年全線採用新能源巴士。

與九巴同齡的「榮叔」李國榮曾在九巴任職守閘員、售票員及調查員，合共效力41年，昨日和101歲高齡的林祥齊獲九巴頒發榮譽嘉許大獎。兩人來到昔日工作的舊巴士前合影留念。李國榮說：「22歲加入九巴，一直到退休 ，都沒有換過工作。很開心加入到九巴這個大家庭，用愛心去服務市民，也養到我們一家。」

在嘉年華現場，九巴設置多個亮點項目，包括遊戲攤位、VR 虛擬巴士體驗、迷你巴士模型等。最受市民歡迎的是已退役的舊款巴士，大量市民排隊輪候登車影相。其中一輛「丹拿A型」雙層巴士是香港 引入的首款雙層巴士車型，1949年投入使用，其後九巴在車上加設前門及鐵閘，並安排守閘員控制上落秩序。