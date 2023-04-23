考察灣區 香港特首考慮引入比亞迪「雲巴」

香港特首李家超22日率領港府及立法會大灣區訪問團到訪深圳。圖為李家超（右二）、立法會主席梁君彥（右三）、環境及生態局局長謝展寰（右四）和比亞迪集團董事長及總裁王傳福（右一）參觀比亞迪雲巴。（中通社）

香港 特首李家超率領的港府及立法會大灣區 訪問團昨日繼續在深圳的行程，上午首站參觀比亞迪，下午開始分成兩組，分別參觀大疆、前海深港青年夢工場，以及騰訊、南頭古城等。然後訪問團分頭前往東莞和佛山。李家超昨日會見傳媒時表示，香港與深圳人員往來緊密，是兄弟城市，兩地政府有深化合作的共識。

大公報報導，訪問團早上參觀比亞迪，還體驗了比亞迪自主研發的立體智能交通系統「雲巴」，官員議員都讚不絕口。李家超形容，「雲巴」猶如「空中版輕鐵」，他會要求運輸及物流局積極審視和研究，對引入系統持開放態度。

昨早10時，訪問團成員在比亞迪董事長兼總裁王傳福陪同下參觀，一一了解比亞迪的e平台、DM-i超級混動系統、刀片電池、DiPilot智能駕駛輔助系統、商用車發展等產品。而通過「刀片電池」刺穿實驗的展示，團員進一步了解了比亞迪先進安全的電池技術，紛紛鼓掌點讚。

王傳福還向訪問團一行介紹了比亞迪用於深圳市的士的純電車型，並表示該車型也是目前唯一一款運用在香港的士的車型，在香港根據當地的士配色要求刷成紅色。

李家超其後在社交平台發文說，他率領港府官員和立法會議員前往比亞迪股份有限公司考察，了解電動車 和軌道交通領域，包括「雲巴」的最新發展情況，以協助其團隊在建設綠色智能集體運輸系統政策措施上有更多新思路。他透露試坐了「雲巴」，感覺就像空中版的輕鐵。認為建造軌道所需空間較少，地形較為狹窄的環境都可考慮使用。