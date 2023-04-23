香港生育率全球最低 月入3800美元不敢生

聯合國人口基金最新公布的年度世界人口狀況報告，香港生育率全球最低，每名女性僅生育0.8個孩子，其次為韓國和新加坡。（中通社）

港人生育率全球最低。根據聯合國人口基金（UNFPA）最新公布的年度「世界人口狀況」報告，數據顯示，香港 女性平均每人僅生育0.8個孩子，屬全球最低生育率。有家庭月入3萬元（港幣，下同，約3821美元）的90後夫婦打算生育，考慮養育開支後，坦言「不敢生育」；有即將升格為媽媽的立法會議員指出，香港房屋問題是生育面前的難關。

大公報報導，專家指出，工作不穩定、樓價租金 貴是嚇壞一眾年輕夫婦的主要原因，唯有掃除這些障礙，才能構建幸福感的基礎，提升生育意願。

26歲的李先生與太太都在快餐店工作，家庭月入勉強超過3萬元，三分之一用以支付住屋租金。結婚四年存了十多萬元，想趁年輕生子，李先生在網上發帖收集網民意見，豈料被狂罵：「後代欠你了嗎？為何要折磨他？」、「窮小孩不會快樂……。」他表示看完評論很沮喪，決定短時間內不再考慮生育，深感房屋問題令他最頭痛。

香港的生育成本有多高？恒生銀行去年公布調查，訪問了600多名持100萬以上流動資產的人士，估算出養育一個孩子平均每年需花費28.4萬，若養育至22歲經濟獨立，便需約624萬元。

聯合國人口基金近日公布的「世界人口狀況」報告指出，全球有三分之二的人生活在生育率低的國家或地區。香港的出生率只有0.8，為全球最低，其次是韓國、新加坡 。生育率最高的國家全部在非洲。

社會生育意欲不高，港府的鼓勵生育措施也不完善。現時香港生育最高資助額可達36.5萬港元，大部分是幼兒中心和全日制幼稚園學費資助。至於同樣是出生率偏低的新加坡，為父母提供逾104.75萬港元資助。新加坡孕婦可享112日全額薪金產假，政府會資助8周薪金；而香港只有98日的8折支薪產假。

現正懷身孕7個月的立法會議員林琳坦言，「在香港生仔要夠膽」。她說，「當一個家庭要將三分之一，甚至是一半收入用來交租，還有誰會打算生育？」她認為，港府可參考鄰近經濟條件、文化背景相若的國家鼓勵生育措施及福利，但最重要是解決社會問題，例如加快興建公屋，企業及商家接受婦女半職、兼職工作，有助鼓勵女性生育。