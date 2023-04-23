我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

423「世界圖書日」華人移民愛讀哪些中文書？

科奇拉音樂節喝水比吃漢堡還貴 打車2哩路三段收費

香港生育率全球最低 月入3800美元不敢生

香港新聞組／香港23日電
聯合國人口基金最新公布的年度世界人口狀況報告，香港生育率全球最低，每名女性僅生育0.8個孩子，其次為韓國和新加坡。（中通社）
聯合國人口基金最新公布的年度世界人口狀況報告，香港生育率全球最低，每名女性僅生育0.8個孩子，其次為韓國和新加坡。（中通社）

港人生育率全球最低。根據聯合國人口基金（UNFPA）最新公布的年度「世界人口狀況」報告，數據顯示，香港女性平均每人僅生育0.8個孩子，屬全球最低生育率。有家庭月入3萬元（港幣，下同，約3821美元）的90後夫婦打算生育，考慮養育開支後，坦言「不敢生育」；有即將升格為媽媽的立法會議員指出，香港房屋問題是生育面前的難關。

大公報報導，專家指出，工作不穩定、樓價租金貴是嚇壞一眾年輕夫婦的主要原因，唯有掃除這些障礙，才能構建幸福感的基礎，提升生育意願。

26歲的李先生與太太都在快餐店工作，家庭月入勉強超過3萬元，三分之一用以支付住屋租金。結婚四年存了十多萬元，想趁年輕生子，李先生在網上發帖收集網民意見，豈料被狂罵：「後代欠你了嗎？為何要折磨他？」、「窮小孩不會快樂……。」他表示看完評論很沮喪，決定短時間內不再考慮生育，深感房屋問題令他最頭痛。

香港的生育成本有多高？恒生銀行去年公布調查，訪問了600多名持100萬以上流動資產的人士，估算出養育一個孩子平均每年需花費28.4萬，若養育至22歲經濟獨立，便需約624萬元。

聯合國人口基金近日公布的「世界人口狀況」報告指出，全球有三分之二的人生活在生育率低的國家或地區。香港的出生率只有0.8，為全球最低，其次是韓國、新加坡。生育率最高的國家全部在非洲。

社會生育意欲不高，港府的鼓勵生育措施也不完善。現時香港生育最高資助額可達36.5萬港元，大部分是幼兒中心和全日制幼稚園學費資助。至於同樣是出生率偏低的新加坡，為父母提供逾104.75萬港元資助。新加坡孕婦可享112日全額薪金產假，政府會資助8周薪金；而香港只有98日的8折支薪產假。

現正懷身孕7個月的立法會議員林琳坦言，「在香港生仔要夠膽」。她說，「當一個家庭要將三分之一，甚至是一半收入用來交租，還有誰會打算生育？」她認為，港府可參考鄰近經濟條件、文化背景相若的國家鼓勵生育措施及福利，但最重要是解決社會問題，例如加快興建公屋，企業及商家接受婦女半職、兼職工作，有助鼓勵女性生育。

香港 新加坡 租金

上一則

四川女賊「順手偷鴨」坐奔馳豪車逃跑 網酸：窮到買不起？

下一則

中國首季人均收入 上海2萬3489元居冠 「萬元戶」增3省

延伸閱讀

見李顯龍？侯友宜訪新加坡星未公開行程 重量級人物呼之欲出

見李顯龍？侯友宜訪新加坡星未公開行程 重量級人物呼之欲出
天主教香港教區主教訪北京 稱「愛國，也要愛教會」

天主教香港教區主教訪北京 稱「愛國，也要愛教會」
流感新冠夾擊香港 港府呼籲接種疫苗

流感新冠夾擊香港 港府呼籲接種疫苗
數位人民幣跨境支付 港官員：正在香港進行測試

數位人民幣跨境支付 港官員：正在香港進行測試

熱門新聞

中駐法大使盧沙野近日再度惹出爭議，起因是主持人就毛澤東執政下數百萬人喪生的歷史情況質問他，他反嗆主持人沒讀過書。（圖／取自中駐法使館官網）

毛澤東屠殺人民 中駐法大使受訪怒嗆：你念過書嗎

2023-04-22 11:17
安徽宿州15日舉行的一場高空特技表演傳出意外事故。（取材自極目新聞）

夫妻吵架？安徽高空特技「沒防護」她從10米高墜亡

2023-04-16 22:02
空蕩蕩的鄭港新坐標步行街。(取材自第一財經)

蘋果訂單外移印度 鄭州富士康曾30萬員工剩6、7萬人

2023-04-16 02:28
北京豐台區長峰醫院發生大火，有人綁床單自救。（截自微博）

北京長峰醫院火災釀21死 院外入夜仍聞得到焦味

2023-04-18 12:05
網友誇讚鄭佳慧長得「很有辨識度」、「很有故事感」。還有人形容她像年輕的宋慧喬。（取材自都市快報橙柿互動）

中戲藝考摘后冠 來自寧波的她暴紅 網讚：像年輕宋慧喬

2023-04-21 11:00
雲南潑水節，一名女性遭惡意圍攻，感受不佳。(取自山西晚報)

雲南潑水節慘遭圍攻 女被撕雨衣、噴重點部位留陰影

2023-04-16 11:17

超人氣

更多 >
毛澤東屠殺人民 中駐法大使受訪怒嗆：你念過書嗎

毛澤東屠殺人民 中駐法大使受訪怒嗆：你念過書嗎
「自駕」意外受傷 華裔女狀告特斯拉…敗訴

「自駕」意外受傷 華裔女狀告特斯拉…敗訴
8點檔女神不藏了 上下齊露…D乳炸出被讚爆

8點檔女神不藏了 上下齊露…D乳炸出被讚爆
18歲華裔女大生搭公車被捅7刀 印州婦面臨仇恨犯罪指控

18歲華裔女大生搭公車被捅7刀 印州婦面臨仇恨犯罪指控
遭逼當眾解內衣…「如懿傳」女星脫衣畫面震驚網友

遭逼當眾解內衣…「如懿傳」女星脫衣畫面震驚網友