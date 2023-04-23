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救救嘉興金庸圖書館…六月底要拆 金漆字已被扒掉

香港新聞組／香港23日電
浙江嘉興金庸圖書館。（取材自微博）
浙江嘉興金庸圖書館。（取材自微博）

坐落於浙江嘉興學院（原嘉興高等專科學校）越秀校區北區校園內的「金庸圖書館」，傳出作為二類住宅用地，將在6月底前整體拆遷。內地網路出現「懇請相關方面不要拆除金庸圖書館」的呼籲。

明報報導，據知名自媒體人士王曉磊在其「六神磊磊讀金庸」微信公眾號透露，內地唯一以金庸命名的金庸圖書館，將在6月底前拆遷，地塊改作二類住宅用地拍賣。「六神磊磊」說，有朋友去現場拍了照，圖書館已經棄置待拆，原先兩處大金字「金庸圖書館」都已經被扒掉，「感覺是大限已到，朝不保夕」。

消息一出，網友紛紛表示，「嘉興之大，請容金庸圖書館」、「華人武俠的紀念就這樣消失了嗎」、「這是很稀缺的文化資源，拆了就再也沒了」、「嘉興可以搞個紀念館，打造成旅遊景點」。

據報導，嘉興是查良鏞（金庸）家鄉，他1992年捐資300萬元（港幣，下同，約38.2萬美元），捐建該座圖書館，在1994年4月3日開館時專程主禮。隨後，金庸又追加捐贈了20萬元，用來添置圖書和設施。

據浙江嘉興學院表示，金庸圖書館占地7畝，建築面積2300多平米，館舍汲取江南民居設計方法，既有傳統建築風格，又有現代建築風采，已被錄入《中國圖書館建築集錦》。

報導說，年初當地召開的城市更新動員部署會上，明確指出了今年將全面推進中心城市二環內相關徵遷項目的實施和遺留地塊清零清場。

「六神磊磊」指出，熟悉金庸小說的就知道，他在武俠小說裡特別愛寫嘉興，簡直處處植入、津津樂道。比如《射雕英雄傳》許多故事都是圍繞嘉興展開，郭靖、黃蓉、丘處機、柯鎮惡等在醉仙樓、南湖、法華寺、煙雨樓，甚至是在名不經傳的鐵槍廟上演了無數的精采好戲。 

《神鵰俠侶》開篇就是嘉興南湖，還寫到了甜美的嘉興蓮子和粽子。可以說，金庸是一位心繫嘉興的赤子，是一個不斷向全世界推廣嘉興的文化使者。

報導稱，此前也曾傳出金庸圖書館要拆除消息，嘉興政協委員提案《關於保留金庸圖書館建築的建議》，2021年6月該市文廣電旅局回覆稱，根據規畫，金庸圖書館所在嘉興學院越秀校區北區即將搬遷，該片區將由市政府重新規畫設計，但承諾爭取公布該圖書館為嘉興市歷史建築，確保金庸圖書館建築能夠保留並融入片區的建設之中。

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