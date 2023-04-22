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李家超率議員訪大灣區 促高效合作 立會冀打造創科城

香港新聞組／香港22日電
香港特首李家超（中）率領港府官員及立法會議員組成的大灣區訪問團，21日出發，圖為出發前會見傳媒。（中新社）
香港特首李家超（中）率領港府官員及立法會議員組成的大灣區訪問團，21日出發，圖為出發前會見傳媒。（中新社）

特首李家超擔任團長的香港特區政府及立法會大灣區訪問團昨日啟程，將依次到訪深圳、東莞、佛山和廣州四個大灣區內地城市。李家超表示，為期四天的訪問將進一步引領香港各界更積極認識及參與大灣區建設和融入國家發展大局，有助香港和內地大灣區城市更高效合作。

大公報報導，訪問團昨晚出席由深圳市委書記孟凡利和深圳市市長覃偉中所設的交流餐敘。政務司司長陳國基在下榻的酒店會見傳媒表示，這是一個很好的溝通交流機會，讓特區官員以及立法會議員深入地了解深圳。立法會主席梁君彥表示，深圳發展十分迅速，香港要借鑑深圳經驗，探討更好的「雙城」合作，「強強聯手」打造大灣區內的創科城。

李家超昨日下午率團出發前會見傳媒。他表示，此次訪問大灣區的安排高規格，行程豐富，訪問團有4名局長、83名立法會議員，由於人數眾多，訪問團在深圳開始會分為兩隊，最後在廣州匯合。他說，此次訪問團考察範圍多元，包括創科、環保、青年發展，以及文化體育的設施、項目

李家超指出，今次的大灣區訪問有三個「第一」，分別是第一次本屆港府和本屆立法會的聯合出訪；在完善選舉制度，落實「愛國者治港」原則後第一次聯合出訪；亦是我們與內地全面通關後，最大規模的一個官式外訪。他認為，此行體現了在「愛國者治港」原則下和行政主導方針之下，港府官員與議員同心同德，互相配合、合作及監察，提升治理水平。期望四天行程能讓港府官員和立法會議員直接交流溝通，增加了解和增進行政立法關係。

梁君彥表示，在晚上的餐敘上聽到深圳市領導詳細介紹深圳現在的情況，各位議員亦十分把握每一個交流的機會。香港與深圳僅僅「一河之隔」，最近幾年深圳發展十分迅速，已經有1800萬人口，大概是香港人口的兩倍多，經濟總量亦超越香港。

灣區 香港

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