香江風情／香港新花語潮行 相思風雨中

香港示意圖。(圖：shutterstock)

「相思風雨中」本是張學友、湯寶如唱的經典粵語歌，誰料這兩天成了香港 人的花語潮行。那是因為香港人今年特別愛出門賞花，在香港單薄的櫻花期走了後，連日春天的橫風橫雨早來，這時香港人發現公園中漫坡上的「台灣相思」，小黃絨花正在怒放，又在風雨中飄零四散，賞此花成香港新景。

「台灣相思」是從台灣移種的相思樹，在香港真的叫做「台灣相思」。這兩天網路上香港人賞「台灣相思」，又曬照片又提供賞花經典路線，還有人寫詩讚花，還真有點令人意外。

網上有人總結的「台灣相思開花地點2023」：有舂坎角公園、京士柏休憩花園、九龍仔公園、屯門公園、南山燒烤場、南山營地等地，其實除了這幾個地方，香港不少山野都有「台灣相思」可賞。

「台灣相思」在香港算是外來物種，據考是第二次世界大戰後，香港重振生活信心，1950年代在香港大量種植，港府主要種在植於郊野公園和市區公園內，因其易種好活，生長快速，私家地方也有種植。

「台灣相思」在香港種得多了，也就滲入香港人的生活。香港的小學老師以前春遊，會帶學生去郊野認識相思樹，告訴學生香港有三種相思樹，即葉片闊大的「大葉相思」，會結果實如人耳狀的「耳果相思」，再就是小窄葉、小黃花的「台灣相思」了。當年還有中學老師以「台灣相思」命題，要學生說說本土與外來。

「台灣相思」在香港能大量種植，現任港府財政司長陳茂波，還在當發展局長時就有獨到發現。他曾在其網誌上寫道，「台灣相思」在香港雖是外來樹種，卻常見於許多路旁的人造斜坡上。這是由於在過去半世紀，香港的基建和道路網絡快速發展，出現了大量路旁的人造斜坡。為防止水土流失、鞏固斜坡和增加植被，「台灣相思」又有快速在乾旱土地上生長的特性，當年被大規模引入和種植在這些人造斜坡上，協助香港巿區綠化。

今年香港人賞花興致好，那「台灣相思」樹上的一抺鵝黃，那風兩中鋪陳出的黃花步道 ，甚至那小絨花淡淡的香味，都成了網上對春天短暫的不捨。不過「台灣相思」在香港，也是品賞有期，因為這種樹壽長一甲子，現在步入離去期，港府部門的替代計畫，看來是另有所取，明年花期如何，又誰能知。