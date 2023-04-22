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安以軒夫洗錢案34項罪成 1審判14年 黑社會罪就判10年

香港新聞組／香港22日電
安以軒（左）老公陳榮煉一審判決出爐，34項罪成遭判囚14年。（取材自微博）
安以軒（左）老公陳榮煉一審判決出爐，34項罪成遭判囚14年。（取材自微博）

台灣女星安以軒老公、身家百億的澳門前德晉集團主席陳榮煉涉嫌非法經營賭博、洗錢，去年初遭逮捕，去年底開庭審理，一度傳出因「罪證不足」可能反轉、免牢獄之災，但21日一審宣判，陳榮煉被判14年有期徒刑、34項罪成，分別為1項黑社會罪、24項在許可地方內不法經營賭博罪、7項相當巨額詐騙、1項不法經營賭博罪、1項加重清洗黑錢罪。其中黑社會罪，就被判10年。

綜合媒體報導，案件共有9名被告，昨天仍只有被羈押的陳榮煉出庭，他全程表現冷靜。自從陳被捕，妻子安以軒持續神隱，苦熬446天的她，還是沒有任何回應，一度傳出離婚，但本人都未作出回應。安以軒2017年在夏威夷嫁給陳榮煉，婚後定居澳門，育有一對兒女。

陳榮煉去年1月捲入澳門賭場大亨、太陽城集團創辦人周焯華（洗米華）的違法開設賭場案遭逮，被控不法經營賭博、詐騙和洗錢等，共涉及83項罪名，不法獲利至少港幣15億（港幣，下同，約1.9億美元）。去年12月5日他首度出庭，但拒絕開口回答任何問題；同月12日，陳榮煉在庭上首度開腔，反駁檢察院的證據並指自己不參與賭廳的日常運作；今年2月，傳出罪證不足，可能可免牢獄之災；3月8日他還在庭上提及90歲的父親，哽咽落淚。

澳門媒體在社群上以快訊方式報導陳榮煉的判決，並提到，陳榮煉名下的德晉公司存在65萬多條賭博記錄，有3409條與「賭底面」有關，不正當利益逾15億元。法院認為電腦數據不是違法取得，不屬於禁用證據，因此分析德晉有參與賭底面。

至於黑社會罪方面，合議庭主席林炳輝指出，陳榮煉負責創立和領導集團，其餘4名被告推廣、資金轉移和管理財務等工作，利用6間博企的德晉貴賓會名義接受投注，以高碼佣吸引賭客賭底面，隱瞞真實博彩投注額造成博企和特區政府的損失，則構成相當巨額詐騙罪，公司內部則有多個帳戶接受賭底面還款，並在多次內部轉帳後轉移至陳榮煉和其他被告的帳戶名下。

澳門 詐騙 社群

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