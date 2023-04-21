廣州的哥拾金不昧 港伯感激不已

香港示意圖。(圖：shutterstock)

「非常感謝！這筆錢非常重要！我在香港 的弟弟得知找到後非常高興，特意讓我倆一起來感謝你們！」年過六旬的廣州市民郭先生與太太日前來到如約出行集團白雲公司，從廣州的士司機李雙義手中接回其弟弟大意遺失在的士上的2萬元現金，對李師傅的拾金不昧精神再三「點讚」，李師傅靦腆地說道：「應該的！這是我們的士司機應該做的！」

大公報報導，這是繼上月廣州的士司機10分鐘內火速歸還回穗探親的香港婆婆遺落的10萬現金之後又一善舉。這也為兩地全面恢復通關後港人北上探親團聚之路增添了感動與真情。

「在香港居住的弟弟也有60多歲了，4月是清明時節，他特意回廣州掃墓祭祖。」郭先生告訴記者，由於弟弟平日生活較為拮据，自己和太太平日裏都對他甚為照顧，這次在弟弟返港之際，還特意給了他兩萬元人民幣現金作為生活費，用一個紅色塑料袋裝着。郭先生夫婦還特意在路邊揚手截停了一輛藍色的士，送他上車。

接載郭先生弟弟的正是李雙義師傅。抵達目的地時，乘客從口袋裏掏出現金支付車費後，便匆忙離開了。不久後，繼續營運的李師傅瞥見副駕駛位靠近車門位置的夾縫裏，有一個紅色塑料袋。他停車後拿起塑料袋，隱隱約約能看到兩捆厚厚的現金！

很快，李師傅回憶想起之前有一名花甲老人搭乘自己的的士，並且就坐在副駕駛位上，這個塑料袋可能是他掏錢付車費時不小心掉在車縫隙。由於失主用現金付錢，沒有任何聯繫方式，無法聯繫上；於是李雙義致電車隊報備情況，並暫停了營運，將失物送到公司，交給車隊管理員代為尋找失主。

郭先生弟弟發現不見2萬元現金時，已回到了香港，心急如焚的他只好拜託哥哥幫忙找回。郭先生夫婦憑藉藍色的士的特徵，撥打了如約出行集團服務熱線報失，很快就與管理員對接上。隨後，郭先生夫婦來到如約出行集團白雲公司領取失物，經現場清點，2萬元現金分文不少。

郭先生夫婦轉達了弟弟的謝意，並對李雙義的拾金不昧連連點讚。李師傅不善言辭，他靦腆地說道：「應該的！這是我們的士司機應該做的！」據悉，李雙義自2003年加入白雲公司，從業20年來一直遵紀守法，多次撿到手機 、電腦等失物都第一時間歸還原主。在日常生活中，李師傅也尊老愛幼，對待長者乘客更是耐心服務，積極幫助。

在李雙義的從業生涯中，印象最深的，是曾護送過一名醉酒男子緊急前往醫院，當時男子已處於昏迷狀態。李師傅非常擔心乘客的生命安危，及時報警求助，最終在交警的開路下，以最快的速度把乘客送往醫院，為其爭取到最佳搶救時間，最終順利轉危為安。

無獨有偶，就在上月初，港人朱婆婆在到廣州探親的的士上遺落了10萬元現金，但失而復得的時間僅10分鐘。廣州「的哥」龍師傅發現失物後馬上開車返回朱婆婆落車的地方等她，熱心歸還後並婉拒了朱婆婆的酬謝，坦言「拾金不昧是我應該做的」。這讓朱婆婆北上探親之旅不僅圓了疫情 後的「團圓夢」，亦收穫了難以言表的感動與真情。