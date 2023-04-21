我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

無畏疫情重創百業 好萊塢遛狗人年收入50萬元

回應股價跌太凶？特斯拉調漲高階款Model S、X售價

香港「光城者」炸彈黨主腦 串謀恐怖活動罪成

香港新聞組／香港21日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

港府警務處國安處於2021年7月偵破「港獨」組織「光城者」暴恐案，揭發該組織策畫及製造針對海底隧道、鐵路和法院等設施發動炸彈恐襲。至本月初，警方已採取了三波拘捕行動。繼早前起訴「光城者」7名成員，昨日再起訴一名疑為該組織金主的青年「串謀恐怖活動」罪，及屬交替控罪的「串謀導致相當可能危害生命或財產的爆炸」罪。

文匯報報導，國安處對「光城者」的調查發現，這類組織以「文武商」三條線「宣獨養暴」。在文宣方面，藉擺街站鼓吹以武力等非法手法推翻政府，故干犯「串謀煽動他人實施顛覆國家政權罪」，另外一條線則發展恐襲小隊，組織策畫炸彈襲擊，第三條線則籌集資金，包括參與詐騙案，用騙款資助研製炸彈。

2021年4月1日至7月5日，被告在香港與陳凱量、郭文希、何裕泓、歐文、陳綽軒、羅啓穎、蘇穎貞及其他人串謀，為脅迫中央人民政府或香港特別行政區政府，或威嚇公眾，以圖實現政治主張，組織、策畫或實施等意圖造成嚴重社會危害的恐怖活動，即爆炸、縱火、破壞交通工具或交通設施，或以其他危險方法嚴重危害公眾健康或安全。

另一項交替控罪「串謀導致相當可能危害生命或財產的爆炸」罪指，被告於同一時段，在香港與陳凱量、郭文希、何裕泓、歐文、陳綽軒、羅啓穎、蘇穎貞及其他人串謀，非法及惡意藉爆炸品導致爆炸，而該爆炸的性質相當可能會危害生命或對財產造成嚴重損害。

被告昨日被押上法庭提堂。控方指被告是案中主腦之一，故反對他保釋。國安法指定法官、總裁判官蘇惠德聽畢雙方陳詞後，拒絕了被告的保釋申請，將案押後至5月12日再提訊，屆時將展開交付高院程序。

香港 高院 詐騙

上一則

抗議清零封控 舉白紙被關4月 中國4青年終獲釋

下一則

港媒拿ChatGPT考DSE 1分鐘獲5級佳績 缺正反兩面論述

延伸閱讀

香港300具先人遺體 待運內地安葬

香港300具先人遺體 待運內地安葬
夏寶龍訪港提6個相信 李家超：23條最快今年立法

夏寶龍訪港提6個相信 李家超：23條最快今年立法
紐約保釋制度 府會達初步協議

紐約保釋制度 府會達初步協議
養生還傷身？香港檢測市售枸杞全部都含重金屬

養生還傷身？香港檢測市售枸杞全部都含重金屬

熱門新聞

安徽宿州15日舉行的一場高空特技表演傳出意外事故。（取材自極目新聞）

夫妻吵架？安徽高空特技「沒防護」她從10米高墜亡

2023-04-16 22:02
德國外交部長貝爾伯克（左）和中國外長秦剛（右）14日在北京釣魚台國賓館舉行「中德外交與安全戰略對話」會議，會後舉行聯合記者會。美聯社

德中外長公開交鋒 記者會爆火藥味

2023-04-14 13:03
對孟晚舟而言，赴美是一項危險舉動，她曾因欺詐罪被美國指控及通緝，甚至遭到逮捕。 (取材自鳳凰網）

不怕被抓？2原因 孟晚舟要來美國出差

2023-04-14 02:26
(圖/取自微博)

她買西瓜「隔天變高麗菜」 抬頭驚見兇手：啃了1000多口

2023-04-14 14:17
中國貴州一名記者遭「官二代」同事殺害。（翻攝自微博）

貴州官二代當眾「電鋸肢解」殺同事 還拍片炫耀、囂張嗆家屬

2023-04-14 01:16
空蕩蕩的鄭港新坐標步行街。(取材自第一財經)

蘋果訂單外移印度 鄭州富士康曾30萬員工剩6、7萬人

2023-04-16 02:28

超人氣

更多 >
藍州居民受不了高稅率高犯罪而出走 紅州逐漸變成紫州

藍州居民受不了高稅率高犯罪而出走 紅州逐漸變成紫州
SpaceX曝星艦爆炸原因 馬斯克表示將捲土重來

SpaceX曝星艦爆炸原因 馬斯克表示將捲土重來
德州2啦啦隊員上錯車 遭連開5槍 1重傷

德州2啦啦隊員上錯車 遭連開5槍 1重傷
SpaceX星艦完成歷史性首次發射 但於半空中爆炸

SpaceX星艦完成歷史性首次發射 但於半空中爆炸
學起來可保護自己 空姐「旅館安檢」影片爆紅

學起來可保護自己 空姐「旅館安檢」影片爆紅