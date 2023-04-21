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港媒拿ChatGPT考DSE 1分鐘獲5級佳績 缺正反兩面論述

香港新聞組／香港21日電
香港中學文憑考試21日開考；圖為考生步入土瓜灣試場。（中通社）
香港中學文憑考試21日開考；圖為考生步入土瓜灣試場。（中通社）

人工智能（AI）工具ChatGPT自推出以來引起廣泛討論，在教育界更引發激烈爭議，海外及香港先後有大學禁止學生於課業中使用AI工具，同時亦有大學持較開放及積極的態度。事實上，除了大學外，生成式人工智能工具對基礎教育以至公開試發展也同樣帶來挑戰。

文匯報報導，一年一度的中學文憑試（DSE）在21日開考。文匯報針對主要以文字答題的通識科和中史科考試，日前讓ChatGPT作答2022年兩份考卷的選答題，並分別邀得香港資深教育界人士為答案評分。結果顯示，ChatGPT在不足一分鐘時間內，通識科能取得足夠升讀大學的3級成績，而中史科考試更獲評5級佳績。

教育界人士表示，雖然公開試的試場監考形式暫不會受ChatGPT影響，但AI工具能輕易取得不遜於一般學生水平的成績，可能會影響校本評核的結果。

文匯報日前選取2022年DSE通識科卷二延伸回應題第一題予ChatGPT回答。該題目提供了三項關於虛擬祭祀、電子紅包及環保中秋的資料，要求考生根據資料一，回答並解釋網上祭祀有哪些好處，及資料二表態並論證在多大程度上同意，在現代社會實踐中國傳統習俗時應優先考慮環保。

在首部分中，ChatGPT的答案驟眼看頭頭是道。文匯報邀請資深通識科老師、立法會議員鄧飛為答案評分。他表示，在共占8分的首部分中，有關答案可得到6分相等於4級的成績，但ChatGPT所提供的答案未理會題目提供的資料，只用「常識」作答。

占12分的第二部分，評分則為僅僅合格（2級），兩部分合計大約可得3級。鄧飛解釋，題目要求考生從正反兩面論述對比，不應只說出一方面的觀點。在ChatGPT答案中，只說出支持優先考慮環保的理由，卻沒有從反面說出質疑的理由，所以僅僅合格。

他表示，從答案分析，ChatGPT最大的問題在於未能掌握應試及題型要求重點，因為有些答題技巧未必是從試卷題目中字面顯示，而是通過日常教學及考評局與前線老師溝通等所得。

鄧飛表示，根據目前的資料顯示，ChatGPT及其他AI工具尚不知道考試要求，即使以它來作弊，可能只得到合格的分數，然而不能排除若將來各項AI工具能進一步「掌握」考試的答題要求，只要輸入仔細的問題指令後，就可能提高答案準確度。

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