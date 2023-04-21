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港大估日均1.5萬人確診 年內有3至4波高峰

香港新聞組／香港21日電
香港一項調查發現香港有42萬長新冠患者，受到性功能障礙等困擾。圖為3月間香港明愛醫院急症室前病患送抵。（中新社）
香港一項調查發現香港有42萬長新冠患者，受到性功能障礙等困擾。圖為3月間香港明愛醫院急症室前病患送抵。（中新社）

新冠疫情近日有回升跡象，港大公共衛生學院流行病學講座教授高本恩（Benjamin Cowling）向表示，據港大最新推算，香港過去一周時點患病率約為1%，推算下每日新染疫人數或達1.5萬人。

香港01報導，高本恩雖認為根據過往經驗，料不會為香港公共醫療體系造成巨大負擔，但更擔心流感高峰期的他指如流感及新冠同時迎來高峰，有機會會對公營醫療體系有一定影響。高本恩指，病毒不斷變化，加上對病毒免疫力也會隨著時間推移而減弱，預計未來一年仍會出現三至四波感染高峰期。

中大醫學院公共衛生及基層醫療學院助理教授郭健安指，參考外國數據可預料未來新冠會續有上升趨勢，此與二次感染及疫苗接種意欲下降有關，但他亦認為，二次感染重症比率少，公營醫療體系現階段仍十分安全。

郭健安指，參考外國數據，新加坡近日有近4000人染疫，當中30%為二次感染；而英國確診數字有近一成人二次感染，故估計香港情況亦接近，即新冠肺炎會有上升趨勢，而此料與二次感染及市民疫苗接種意欲下降有關。

他同樣認為，二次感染重症比率少，公營醫療體系現階段仍是十分安全，鼓勵免疫力更低的市民可以接種二價的復必泰疫苗增強抵抗力。

不過，港大內科學系臨床教授孔繁毅則指，近日新冠肺炎上升屬正常波動，「因抗體會隨著時間的推移而下降，而免疫力會隨著感染而再次增強。」他強調，除非是未接種疫苗的老年人和免疫功能力差的人士，否則二次感染者大多數情況都非常輕微，故香港衛生系統沒有壓力。

另據大公報報導，香港季節性流感及新冠病毒的整體活躍程度持續上升，一老一幼在人煙稠密地方宜佩戴口罩。據衛生防護中心數據，過去一周的流感病毒陽性比率達到15.81%，較上周更高，並錄得20宗確診流感死亡的個案，本周首四日亦已有17人因流感離世。至於新冠在本周的首四天已錄得41宗嚴重個案及死亡個案。

此外，香港中大醫學院的長新冠研究中推算，香港42萬長新冠患者，其中12%出現生殖系統毛病，包括月經失調、下體疼痛及性功能障礙等，當中80%為女性，推算全港或有超過40萬名新冠康復者，受生殖系統毛病困擾。

香港 流感 疫苗

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