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移加香港女醫被綁墜亡 疑兇也跳樓 剛離婚 疑遭家暴

香港新聞組／香港21日電
從香港移民加拿大的女醫生謝淑華，近日被發現手腳遭綑綁墜樓身亡。（取材自臉書）
從香港移民加拿大的女醫生謝淑華，近日被發現手腳遭綑綁墜樓身亡。（取材自臉書）

加拿大卡加利（Calgary）15日晚7時許發生命案，一名來自香港的女醫生手腳遭綁後墜樓死亡，數名路人發現後報警。救護人員到場後再目睹一名男子跳樓身亡。警方相信這是謀殺及自殺案，推測疑兇至少在18樓或以上將她拋下或推下樓殺害。

綜合香港01、明報報導，警方17日稱死者為69歲女醫生謝淑華（Joanne Suk-Wah Tse，音譯），隨後自殺的男子為61歲的唐德林（De Lin Tang，音譯），暫未知疑兇犯案動機。事發地點位於卡加利Spruce Cliff社區一座多層住宅大樓，距離謝女辦公室僅數個街區。

當地警長格雷格森表示，警方初步相信唐德林將謝淑華拋下或推下露台，因為謝墜樓時，手腳都被綁住。他說，此案是他當警察24年來見過最悲慘的案件，稱可能是一宗家庭暴力事件。

謝淑華遇害後，多名謝的病人18日到其開設的醫務所獻花悼念。卡加利先驅報19日引述謝女生前的病人Eileen Neu稱，育有兩子的謝女近期離婚，2名兒子分別居於香港及卡加利。Eileen Neu對謝淑華死亡感到非常難過，稱對方是一個好醫生，對病人很有耐心。

一對來自香港的夫婦18日也到現場獻花，男方讚揚謝淑華救了她妻子一命，稱謝及早發現其妻胃部的腫塊。

謝女的病人兼前員工Judy Chan稱，女死者多年來對自己照顧有加，就像她的第二位母親。她與謝淑華認識25年，曾共事8年。

另有傳媒報導，謝淑華之前因未能向衛生廳提供所需的病人紀錄，而被判犯下不專業行為，並於2021年面對醫生會的懲戒。

香港 警察 加拿大

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