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香港缺工逾10萬 立法會准大灣區外勞輸入

香港特派員李春／香港21日電
香港經濟復甦後缺工嚴重，香港立法會決議將輸入大灣區十萬外勞。圖為香港街上的人潮。（中通社）
香港經濟復甦後缺工嚴重，香港立法會決議將輸入大灣區十萬外勞。圖為香港街上的人潮。（中通社）

移民潮和人口老化，令勞動力短缺成香港重大社會和經濟問題，港府說勞動力下降急速，去年第四季已減少勞動力10萬，香港立法會通過議案，要求加快輸入大灣區外勞。有立法會議員批評：「世界不斷進步，很多地方都是靠輸入外勞幫助經濟發展，但香港有工會代表將輸入外勞四個字妖魔化。」

港府勞工及福利局局長孫玉菡20日說，隨著社會復常，市面明顯回復暢旺，但鑑於疫情再加上全球加劇爭奪人才，本地勞動人口下降較推算的跌勢更急速，去年第四季本地勞動人口346萬人，比兩年前減少超過10萬人，全靠相當多60歲或以上年長人士進入勞動市場。

孫預料2017年到2027年將會有15萬高中教育水平及30萬名初中教育程度以下人士退休，2027年中低學歷人力短缺達到12萬人。

香港立法會20日召開會議，討論加快引入外勞，補充香港勞動力的議案。

提出要求加快輸入外勞動議案的自由黨邵家輝說，收到包括旅遊業、零售界等反映欠缺數以萬計的人手，稅務局過去一年減少派發37萬張稅表、香港超過65歲以上人口達20%，反映人手短缺源於移民潮及人口老化。人手短缺會影響香港的復甦情況，建議港府參考澳門，讓大灣區居民到香港上班，下班後回內地居住，又建議港府在經濟轉差時減少引入外勞，優先保障本地勞工就業

工聯會議員陳穎欣反對議案，認為盲目輸入外勞會影響香港勞工就業。

立法會議案最後以大比數獲得通過。孫玉菡說，在處理勞動力短缺問題時，港府首要考慮是本地工人獲優先就業機會，目前設有不同計畫，讓雇主可按實際業務需要申請輸入勞工，新一輪人力資源推算即將於今年中開展。

多個行業出現勞動力短缺，醫務界問題特別嚴重，近日有病人在公立醫院候診12小時，最後在醫院廁所中死亡，社會一片譁然。

香港新聞組／香港21日電

文匯報報導，立法會議員張宇人亦在立法會促請，港府盡快推出「輸入大灣區人力計畫」，張批評：「世界不斷進步，有很多地方都是靠輸入外勞幫助經濟發展，只是有工會代表將輸入外勞四個字妖魔化，為雇主扣帽子。」他說，勞動人手不足會危害業界，港府盡快引入外勞是最直接了當的解決辦法。

香港 勞工 就業

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